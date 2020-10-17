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Kastamonu'da yangın paniği! Alevler tüm evi sardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 22:48 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında üç katlı ahşap ev tamamen yanarak küle döndü.

Kastamonu'da yangın paniği! Alevler tüm evi sardı

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Çiftkıran köyü Kayko Mahallesinde Ekrem K’ya ait ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbarın üzerine köye giden Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

ALEVLER TÜM EVİ SARDI

İlçeye 30 kilometre mesafede bulunan Kayko Mahallesinde ahşap evde çıkan yangın, giderek büyüyerek tüm evi sardı. Yangın, çevrede bulunan samanlıklara sıçramadan itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Gece vakti çıkan yangında evde ikamet eden kimsenin olmaması yaşanabilecek bir faciayı önledi. Yangında ev tamamen yanarak küle dönerken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)


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