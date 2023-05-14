KASTAMONU SEÇİM SONUÇLARI 2023: Seçim sonuçları canlı, oy oranı takibi Mynet.com’da olacak! 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları

Kastamonu seçim sonuçları 14 Mayıs seçimlerine sayılı saatler kala gündem oldu. Kastamonu seçim sonuçlarını merak eden kullanıcılar şimdiden araştırmalarına başladı. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri aramaları hız kazandı. Seçimde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan oldu. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları Mynet.com'da yer alacak.

KASTAMONU SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Seçim sonuçları 14 Mayıs tarihinde açıklanacak. Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet üzerinden canlı takip edebilirsiniz.

Mynet seçim sayfası üzerinden Kastamonu'nun ilçeleri olan Abana, Cide, İnebolu, Tosya, Daday, Merkez İlçe, Pınarbaşı, Çatalzeytin, Küre, Taşköprü, Şenpazar, Devrekani, Doğanyurt, Azdavay, Ağlı, Araç, Bozkurt, Hanönü, İhsangazi ve Seydiler seçim sonuçlarına ulaşabileceksiniz.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

İL İL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Saat 21.00’den sonra bütün yayınların serbest olduğuna, ancak Yüksek Seçim Kurulunca gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

