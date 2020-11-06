HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kastamonu Valisi Çakır, vakalardaki artışın nedenini açıkladı

Kastamonu Valisi Çakır, vakalardaki artışın nedenini açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 13:43 | Son Güncelleme

Kastamonu Valisi Avni Çakır, koronavirüs vakalarının dünya genelinde ve Türkiye'de arttığını belirterek, "İlimizde de özellikle geçen hafta itibarıyla kendisini göstermeye başladı. Maalesef akraba ve komşu ziyaretleri sonrasında tekrar artış olduğunu tespit ettik" dedi.

Kastamonu Valisi Çakır, vakalardaki artışın nedenini açıkladı

Kastamonu Valisi Çakır, Covid-19 ile mücadele kapsamında denetimlerde bulundu. Kastamonu'da son iki haftadır vaka sayılarında artış görüldüğünü belirten Vali Çakır, "Geniş katılım ile saha denetimlerimiz devam ediyor. Kastamonu'da temmuz ayında başlayan ve ağustos ayında da pik yapan bir süreç yaşamıştık. Daha sonra almış olduğumuz sıkı tedbirlerle eylül ayı itibari ile virüsle mücadelede ciddi başarı elde etmiştik. Dünya genelinde, hem de ülkemizde başlayan artışlar ilimizde de özellikle geçen hafta itibariyle kendisini göstermeye başladı. Bu rakamlar şu an için bizim açımızdan yönetilemez halde değil. Ancak kesinlikle en üst seviyede tedbirlerimize devam etmemiz gereken seviyededir" dedi.

Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz'dan koronavirüs tedavisi ile ilgili açıklama: Kısa vadede mümkün değilDoç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz'dan koronavirüs tedavisi ile ilgili açıklama: Kısa vadede mümkün değil

'AKRABA VE KOMŞU ZİYARETLERİ SONRASINDA TEKRAR ARTIŞ YAŞANDI'

Vali Çakır, "Maalesef akraba ve komşu ziyaretleri sonrasında tekrar artış gösterdiğini tespit ettik. Önceliğimiz komşu ve akraba ziyaretlerini sıfırlamak. Maalesef toplumda gençlerde, 'Bir şey yapmıyor' gibi yanlış bir algı var. Her yaştan insan bu virüsün hedefinde. Şu an hastanelerde yoğun bakım ve normal yatak sayısında bir sıkıntı yok ama eğer vaka artışları bu şekilde devam edecek olursa maalesef bu konularda da ciddi sıkıntılar yaşayabiliriz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Koronavirüsü yenen Tuvana Türkay: Ciğerimde hasar bıraktı Koronavirüsü yenen Tuvana Türkay: Ciğerimde hasar bıraktı
HDP İl Başkanlığı önünde gerginlik! Aileler içeri girmek istediHDP İl Başkanlığı önünde gerginlik! Aileler içeri girmek istedi
Dünyada gerçekleşen en büyük depremler... 99 depremi kaç dakika oldu? Depremlerle ilgili her şey... Dünyada gerçekleşen en büyük depremler... 99 depremi kaç dakika oldu? Depremlerle ilgili her şey...
En Çok Okunan Haberler
Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması
Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması
Korkunç fuhuş sarmalı! Polis böyle yakaladı
Korkunç fuhuş sarmalı! Polis böyle yakaladı
TRT'de KJ skandalı! Görenler dondu kaldı, açıklama geldi
TRT'de KJ skandalı! Görenler dondu kaldı, açıklama geldi
ABD seçimlerinde son durum ne? Fark iyice azaldı
ABD seçimlerinde son durum ne? Fark iyice azaldı
Savaşçı'dan ayrılan ünlü oyuncu Yasak Elma'da dengeleri değiştirecek
Savaşçı'dan ayrılan ünlü oyuncu Yasak Elma'da dengeleri değiştirecek
CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'
CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'
İlginizi Çekebilir
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Ayda ile Bakan Koca arasında duygusal anlar!
Ayda ile Bakan Koca arasında duygusal anlar!
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Bir anda gürültüyle çöktü! Duyan sokağa fırladı
Bir anda gürültüyle çöktü! Duyan sokağa fırladı
Acı detay ortaya çıktı: Annesine sarılı halde bulundu
Acı detay ortaya çıktı: Annesine sarılı halde bulundu
Enkaz altındakilerle 112 çalışanlarının konuşması ortaya çıktı
Enkaz altındakilerle 112 çalışanlarının konuşması ortaya çıktı
Diğer Haberler
Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde gerginlik! Aileler içeri girmek istedi
HDP İl Başkanlığı önünde gerginlik! Aileler içeri girmek istedi
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji uyardı! Yarına dikkat
Dünyada bir ilk! Hidrojen yakıtlı feribot suyla buluştu
Dünyada bir ilk! Suyla buluştu
Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
Koronaya yakalanmıştı! Yeni açıklama
Ankara'da 'Çukur' operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı
Ankara'da 'Çukur' operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı
İstanbul için ürküten deprem raporu: 48 bin bina yıkılacak
İstanbul için ürküten deprem raporu: 48 bin bina yıkılacak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.