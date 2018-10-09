Kastamonu'da mantar yiyen çift zehirlendi

Kastamonu'nun Abana ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen çift, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyuva köyünde Mustafa Özcan (66) ve eşi Fatma Özcan (67), ormandan topladıkları mantarları yedi.

Bir süre sonra rahatsızlanan Özcan çifti, Abana İlçe Devlet Hastanesi'ne gitti.

Mantardan zehirlendikleri belirlenen ve ilk müdahalenin ardından ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edilen çiftin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

