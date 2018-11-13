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Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 18:55 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla haklarında dava açılan sözleşmeli öğretmen ve meslekten ihraç edilen infaz koruma memuru ilk kez hakim karşısına çıktı - Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sözleşmeli öğretmen 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı

Kastamonu'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuklu yargılanan, meslekten ihraç edilen infaz koruma memuru Mehmet Fatih K. ile tutuksuz yargılanan sözleşmeli öğretmen Aynur A. katıldı.

Mehmet Fatih K. savunmasında, kapatılan Bank Asyaya ait kredi kartının bulunduğunu söyledi.

Yedi aydır tutuklu olduğunu ifade eden Mehmet Fatih K, "Babam ByLock çıktığı iddia edilen hattan Sinop'ta yargılandı ve 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Ben de aynı hattan yargılanıyorum. Kullanmadığım bir programdan dolayı 7 aydır tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Aynur A. da soruşturma aşamasında verdiği etkin pişmanlık hükümleri doğrultusundaki ifadesini tekrarladığını belirtti.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Aynur A'ya 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası veren mahkeme heyeti, Mehmet Fatih K'nın tahliyesine karar vererek duruşmayı 17 Ocak'a erteledi.

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