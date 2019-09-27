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"Kastrofest-Kastamonu Gastronomi Festivali" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 18:01 | Son Güncelleme

İtalyan ve Türk şeflerinin yanı sıra gastronomi alanında dünyaca ünlü isimlerin de katıldığı Kastrofest-Kastamonu Gastronomi Festivali başladı - Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu: - "Kastamonu'yu sadece Türkiye'ye değil, dünyaya da tanıtmamız lazım"

Kastamonu'da, gastronomi alanında dünyaca ünlü isimlerin de katılımıyla "Kastrofest-Kastamonu Gastronomi Festivali" düzenlendi.

Valiliğin himayesinde, Kastamonu Belediyesinin destekleriyle, Dünya Mirası Kastamonu İnsiyatifi (DMKİ) öncülüğünde "Geleneğe Saygı, Geleceğe Miras" temasıyla düzenlenen festival, kortej yürüyüşüyle başladı.

Cumhuriyet Meydanı'ndan toplanan grup, festivalin düzenleneceği Vedat Tek Kültür Merkezi'ne kadar yürüdü.

Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, burada yaptığı konuşmada Kastamonu mutfağının saklı kalmış bir hazine olduğunu belirtti.

Kastamonu'nun Kastrofest-Kastamonu Gastronomi Festivali'yle gastronomi turizminde atağa geçmeye hazırlandığını ifade eden Kılıçarslan, "Kastrofest ilimizin tarihi, kültürel, doğal ve gastronomik zenginliğini ulusal ve uluslararası platformlarda en doğru mesajlarla tanıtacak, gastronomi turizminde yükselen turizm destinasyonu olarak markalaşması için bu alanda kente katma değer yaratacak çok önemli ve öncü bir projedir." dedi.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ise festivalin ilkinin düzenlendiğini hatırlattı.

Kastamonu'nun coğrafi işaretli ürünler konusunda Türkiye'nin ilk üç ilinden biri olduğunu anlatan Vidinlioğlu, şunları söyledi:

"Bu hızla devam edersek zirveyi zorlayacağız. İddialıyız çünkü eski bir sancak beyliğiyiz. Hemen hemen her boyun Kastamonu'da temsili var. Her gelen kendi kültürüyle birlikte geldiği için ilçeler arasında bile çok ciddi yemek farklılıkları var. Bizim bu kadar çok yemek çeşitliliğimizin olmasının bir sebebi de budur. Biz bu konuda biraz geç kaldık. Geç kaldık diye yılmayacağız. Azimle eksiğimizi kapatmaya çalışacağız. Her türlü desteği vermekten çekinmeyeceğiz. Kastamonu'yu sadece Türkiye'ye değil, dünyaya da tanıtmamız lazım."

Proje sorumlusu Gülsen Kırbaş da Kastamonu'nun büyük mutfak kültürüne sahip olduğunu anlattı.

Herkesin Kastamonu'ya gelmesini isteyen Kırbaş, "Yüzlerce yıllık usuller ve tariflerle yemek yapılabileceğine şahit olsunlar. Bu kadim mutfağı tanısınlar. İşte bu festival size bunları anlatacak. Kastamonu yemek kültürünün başkenti. Bu unvanı hak ettiğimizi biliyoruz, herkes de bilsin istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İtalyan Şef Michele Esposito sahnede makarna yaptı.

Festival kapsamında daha sonra "Kastamonu Mutfak Kültürü Sergisi" ile "Kaybolan Yerel Tarım Değerlerimiz ve Nitelikli Kastamonu Ürünlerinin Geleceği" konulu panel ve "Sürdürülebilir Tarımda Geleneksel Ürünlerin Önemi" konulu söyleşi düzenlendi.

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Anahtar Kelimeler:
İtalyan KASTAMONU Kastrofest-Kastamonu Gastronomi Festivali

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