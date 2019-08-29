Katar 2 yıl aradan sonra Ürdün'e büyükelçi atadı

Katar, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin seviyesinin düşürülmesinden iki yıl sonra Ürdün'e büyükelçi atadı.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Şeyh Suud bin Nasır bin Casim bin Muhammed'in Amman Büyükelçisi olarak atanmasına karar verdi.

Ürdün hükümeti de geçen ay, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Zeyd el-Levzi'nin Doha Büyükelçisi olarak atanması yönünde karar almıştı.

Amman yönetimi, Körfez krizinin ardından Haziran 2017'de Doha ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdüğünü ve merkezi Katar'da bulunan Al Jazeera televizyonunun yerel ofisini kapatacağını açıklamıştı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

