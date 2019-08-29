Katar abluka ülkeleriyle şartsız diyaloğa hazır

Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El-Atiyye, ülkesine abluka uygulayan ülkelerle şartsız diyaloğa açık olduğunu söyledi.

Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirilen ”Katar’ın Başarısı” adlı konferansta konuşan Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El-Atiyye, ülkesine abluka uygulayan Mısır, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin talep etmesi durumunda şartsız diyaloğa hazır olduklarını dile getirdi. Atiyye, ülkesinin ablukanın üstesinden geldiğini, ülkeyi inşa etme ve dış ilişkilerini genişletme aşamasına geçtiğine dikkat çekti. Atiyye, ülkesinin her alanda kendi kendine yetinmeye çalıştığını ifade etti.

Katarlı Bakan Atiyye, ülkesinin savunma konusunda kendini geliştirmeye devam ettiğini ve her türlü tehlikeye karşı hazırlıklı olma çabasında olduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır 5 Haziran 2017’de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmişti. Kuveyt de bu krizde ara buluculuk rolü üstlenmişti.

