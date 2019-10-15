HABER

Katar Dışişleri Bakanı: "Türkiye, sınırlarına ve güvenliğine yönelik tehditlere karşı hareket etti"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.10.2019 19:03 | Son Güncelleme

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdul Rahman Al-Al Sani, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin, Türkiye’nin sınırlarına ve güvenliğine yönelik tehditlere karşı hareket ettiğini söyledi.Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdul Rahman Al Sani, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen 2019 Küresel Güvenlik Forumu’nda Barış Pınarı Harekatı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdul Rahman Al-Al Sani, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin, Türkiye’nin sınırlarına ve güvenliğine yönelik tehditlere karşı hareket ettiğini söyledi.
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdul Rahman Al Sani, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen 2019 Küresel Güvenlik Forumu’nda Barış Pınarı Harekatı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Al Sani, Barış Pınarı Harekatı’na destek verip Türkiye’nin sınırlarına ve güvenliğine yönelik tehditlere yanıt olarak hareket ettiğini belirterek, "Türkiye’yi operasyonundan dolayı suçlayamayız" dedi. Al Sani, bölücü terör örgütlerinin Türkiye’nin güvenliğine ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkati çekti. Türkiye’nin Suriye topraklarında gözünün olmadığını vurgulayan Al Sani, "Türkiye hedefleri o bölgedeki tehditleri ortadan kaldırmak ve o daha sonra bölgeye Suriyeli mültecileri iade etmek" dedi.

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyorİçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor
Erdoğan'dan eski HDP'li vekile suç duyurusu!Erdoğan'dan eski HDP'li vekile suç duyurusu!
Türk Konseyi'nden 'Barış Pınarı Harekatı'na destekTürk Konseyi'nden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

En Çok Okunan Haberler

İngiltere, Türkiye'ye tüm silah satış izinlerini askıya aldı

İngiltere, Türkiye'ye tüm silah satış izinlerini askıya aldı

Dizisi rekor üstüne rekor kırıyor! Bu çocuğu tanıdınız mı?

Dizisi rekor üstüne rekor kırıyor! Bu çocuğu tanıdınız mı?

'Cumhurbaşkanı Erdoğan bana ne dedi biliyor musunuz?'

'Cumhurbaşkanı Erdoğan bana ne dedi biliyor musunuz?'

Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber!

Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber!

81 ilde operasyon! 1263 kişi yakalandı

81 ilde operasyon! 1263 kişi yakalandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan HDP'li Baydemir'e suç duyurusu

Erdoğan'dan eski HDP'li vekile suç duyurusu!

Metin Feyzioğlu: Gazetecilere ateş ediliyor, bizim milletvekilimiz bununla alay ediyor

'Gazetecilere ateş ediliyor, bizim milletvekilimiz alay ediyor'

Meral Akşener'den ABD'nin yaptırımlarına karşı çözüm önerisi

Meral Akşener'den ABD'nin yaptırımlarına karşı çözüm önerisi

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na Barış Pınarı Harekatı soruşturması

Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı

Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Erdoğan başkanlığında toplanmışlardı! Büyükşehirler 'WhatsApp' grubu kuruldu

İlk karar hayata geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.