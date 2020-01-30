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Katar, Filistin meselesinin çözümü için çaba göstermeye hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 00:57 | Son Güncelleme

Katar, Filistin meselesinin çözümü için çaba göstermeye hazır

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkesinin, Filistin sorununda sürdürülebilir ve adil barışın tesisi için çaba göstermeye hazır olduğunu ifade etti.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Şeyh Temim, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Filistin'de yaşanan son gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Şeyh Temim görüşmede, yaşanan zorlukların üstesinden gelinmesi için Filistinliler arasındaki siyasi bölünmüşlüğün sona erdirilmesinin önemine işaret etti.

Ülkesinin, Filistin sorununa Arap Barış Girişimi ve uluslararası kararlar doğrultusunda adil ve kapsamlı çözüm bulunması için çaba göstermeye hazır olduğunu kaydeden Şeyh Temim, Filistin halkının mücadelesine destek verdiklerini belirtti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas da görüşmede, Katar Emiri'ne Filistin meselesine verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.

Filistin haber ajansı WAFA'nın konuyla ilgili haberinde ise Şeyh Temim'in, önceki gün tüm Filistinli grupların katılımıyla Ramallah'ta gerçekleşen toplantıda da olduğu gibi ülkede sağlanan "ulusal birlik" halini takdir ettiği bilgisine yer verildi.

Katar yönetimi daha önce yaptığı açıklamada, "Başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırlarında bağımsız Filistin Devleti'ni kurma hakkı korunmadığı sürece barışın kalıcı olmayacağını" vurgulamıştı.

- ABD'nin sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, önceki gün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında, Kudüs'ün İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı, "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.

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