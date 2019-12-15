HABER

Katar, krizin aşılması konusunda Libya'ya desteğini yineledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 15:14 | Son Güncelleme

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Doha'da görüştü

TRABLUS (AA) - Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Libya'nın içinde bulunduğu krizi aşabilmesi için ülkesinin desteğini artıracağını bildirdi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi ofisinden yapılan açıklamaya göre, Konsey Başkanı Fayiz es-Serrac, Katar ziyareti çerçevesinde Emir Şeyh Temim'le bir araya geldi.

Katar Emiri, ülkesinin, ekonomi ve güvenlik alanlarında UMH'nin talep ettiği her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu kaydetti.

Katar'ın, Serrac'ın Libya'da güvenlik ve istikrarı sağlama çabalarına yönelik desteğini de yineleyen Şeyh Temim, Libya'nın yaşadığı krizin üstesinden gelebilmesi için Doha'nın desteğini katlayarak artıracağını aktardı.

Başkent Doha'da düzenlenen "19. Doha Forumu" kapsamında Katar'da bulunan Serrac ise iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin derinliğine işaret ederek, bu ziyaretin, Libya ile Katar arasında ortak önemi bulunan meselelerde görüş alışverişi ve istişare için bir fırsat sunduğunu söyledi.

Libya'da güvenlik, siyaset alanındaki son gelişmeler ile başkent Trablus'a yönelik saldırıların etkisine ilişkin bilgi veren Serrac, UMH'nin saldırıları püskürtme hamlelerinin yanı sıra güvenlik ve istikrarın sağlanması, ekonominin hareketlenmesi için çalışmalar yaptığını belirtti.

Görüşmede ayrıca Berlin'de yapılması planlanan Libya zirvesi konusu da ele alındı. Taraflar, Libya'yla ilgili tüm ülkelerin zirveye davet edilmesi gerektiğini ifade etti.

UMH ile Katar hükümetleri, ekonomik ve güvenlik alanlarında iş birliğinin artırılması konusunda da hemfikir olunan görüşmede ayrıca bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması çalışmalarının birleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, "Libya'yı görüşmek üzere gelecek yılın başında devlet ve hükümet başkanları seviyesinde konferans düzenlemek istediklerini" belirtmişti.

PARTNERÜnlülerin yılbaşı konser programları belli oldu!Ünlülerin yılbaşı konser programları belli oldu!
Babası tarafından vurulan 19 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandıBabası tarafından vurulan 19 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı
Erzincan’da ata sporu cirit yaşatılıyorErzincan’da ata sporu cirit yaşatılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Libya Serrac Şeyh Temim

En Çok Okunan Haberler

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Havalimanında yolcuların arasına böyle giriyorlar! Görüntülendi

Havalimanında yolcuların arasına böyle giriyorlar! Görüntülendi

Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattı için yeni gelişme!

Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattı için yeni gelişme!

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

6.9 büyüklüğünde deprem!

6.9 büyüklüğünde deprem!

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 kişinin öldüğü 'Roman düğünü' davası sanıklarına ceza yağdı

3 kişinin ölmüştü! Ceza yağdı

Doğa Koleji satıldı mı? Açıklamanın ardından velilerden protesto

Velilerden Doğa Koleji protestosu

Ceren Özdemir'in öldürülmesi davası 23 Aralık'ta başlayacak

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme!

Milli Savunma Bakanı Akar'dan F-35 açıklaması!

Türkiye'den F-35 açıklaması!

Türkiye'den KKTC'ye İHA ve SİHA! Özersay'dan açıklama

Türkiye'den KKTC'ye İHA ve SİHA! Özersay'dan açıklama

Giresun'da evde patlama! Yaralılar var

Evde patlama! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.