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Katar, Libya’nın asi generaline Hafter’e silah ambargosu çağrısında bulundu

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2019 15:17 | Son Güncelleme

İtalya’da yayınlanan La Rebubblica gazetesi, Katar Dışişleri Bakanı’nın, Libya’nın doğu kesiminin kontrolünü elinde bulunduran Emekli Generela Halife Hafter’a karşı, işgal ettiği yerlerden geri çekilmeye zorlamak için silah ambargosu yapılması çağrısında bulunduğunu yazdı.Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani, gazeteye yaptığı açıklamada, ayrıca Fransa’nın Libya’da milli uzlaşma konferansı düzenleme çalışması yapmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.Libya’da bir halk ayaklanmasıyla Muammer Kaddafi’nin 2011 yılında öldürülmesinin ardından karşı kamplarda bulunan bölgesel güçler ülkede hakimiyet kurma mücadelesine girdi.Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed, 2017 yılında Katar’la her türlü ilişkisini kesen Suudi Arabistan ve Mısır ve Birleşik Arap Emirliklerinin bu ihtilafın içinde olduğuna işaret etti.Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri, Libya’nın doğu kesiminde ki militanlar ve muhaliflerle destekleyerek kendi konumunu güçlendirmişti.

İtalya’da yayınlanan La Rebubblica gazetesi, Katar Dışişleri Bakanı’nın, Libya’nın doğu kesiminin kontrolünü elinde bulunduran Emekli Generela Halife Hafter’a karşı, işgal ettiği yerlerden geri çekilmeye zorlamak için silah ambargosu yapılması çağrısında bulunduğunu yazdı.
Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani, gazeteye yaptığı açıklamada, ayrıca Fransa’nın Libya’da milli uzlaşma konferansı düzenleme çalışması yapmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.
Libya’da bir halk ayaklanmasıyla Muammer Kaddafi’nin 2011 yılında öldürülmesinin ardından karşı kamplarda bulunan bölgesel güçler ülkede hakimiyet kurma mücadelesine girdi.
Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed, 2017 yılında Katar’la her türlü ilişkisini kesen Suudi Arabistan ve Mısır ve Birleşik Arap Emirliklerinin bu ihtilafın içinde olduğuna işaret etti.
Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri, Libya’nın doğu kesiminde ki militanlar ve muhaliflerle destekleyerek kendi konumunu güçlendirmişti. Doğu Libya’da hâkim olan yetkililer Katar’ın Batı Libya’daki İslami eğilimi olan muhalif grupları desteklediğini söylüyor.

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