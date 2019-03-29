Katar ve İngiltere'den orta deniz tatbikatı

DOHA (AA) - Katar ve İngiltere deniz kuvvetleri, ortak bir deniz tatbikatı gerçekleştirdi.

Katar haber ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Emirliği Deniz Kuvvetleri ile İngiltere Deniz Kuvvetleri, Katar'ın münhasır ekonomik bölgesinde ortak deniz tatbikatı düzenledi.

Tatbikatın ayrıntılarına ve süresine dair bilgi verilmezken, Katar merkezli Eş-Şark gazetesinin internet sayfasında, tatbikatın, denizde manevra yapma ve gemilerin dışarıdan saldırıya maruz kalmaları durumunda savunulması gibi aşamalardan oluştuğu ifade edildi.

Katar'da ABD ve Ürdün ordusunun katılımıyla gerçekleştirilen "Yenilmez Muhafız 2019" güvenlik tatbikatı da dün sona ermişti.

