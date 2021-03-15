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Katarakt ameliyatı ile 20 yıl sonra yeniden görmeye başladı

15.03.2021 22:48 | Son Güncelleme:
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Filipinler’de 65 yaşındaki katarakt hastası adam, yapılan operasyon ile 20 yıl sonra yeniden görmeye başladı. Yaşlı adam, yeniden görmeye başladığı ilk anlarda gözyaşlarına hakim olamadı.

Filipinler’de iki gözünde de katarakt olan 65 yaşındaki adam, maddi durumu ameliyat parasını karşılamaya yetmediği için 20 yıldır görme yetisini kaybetmiş halde yaşıyordu. Yaşlı adamın durumuna üzülen komşuları ve bir hayır kurumu sayesinde yaşlı adamın katarakt ameliyatı olması sağlandı.

KATARAKT AMELİYATI OLDU

Luzon bölgesindeki Pampanga kentinde bulunan Uluslararası Göz Merkezi’nde 12 Mart’ta katarakt ameliyatı olan yaşlı adam, 20 yıl sonra yeniden görmeye başladı. Yaşlı adam, yeniden görmeye başladığı ilk anlarda ise gözyaşlarını tutamayarak duygu dolu anlar yaşadı. Ameliyatın ardından yaşlı adam, Doktor Noel Lacsamana’ya teşekkür ederek sarıldı.

"BİR DAHA GÖREBİLECEĞİ UMUDUNU YİTİRİYORDUM"

Doktor Lacsamana yaptığı açıklamada, operasyonun 7 dakika sürdüğünü belirterek, “Çok özel bir andı. Hasta bunca yıldan sonra tekrar görebildi” dedi.

Yaşlı adamın eşi de kocasının yeniden görmeye başladığını öğrenince gözyaşlarını tutamadı. Yaşlı kadın, “Kocam önce sağ gözündeki görüşünü kaybetti, sonra sol gözündeki görmeyi de yavaş yavaş kaybetti. Bir daha görebileceği umudunu neredeyse yitiriyordum” dedi.

(İHA)

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