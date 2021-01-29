Katarakt nedir, neden olur? Bu belirtilerle başlıyor!

Kataraktın oluşumunda bazı hastalık grupları riski arttırır. Bunlar şeker hastalığı, hipertansiyon, kolestrol gibi hastalıklardır. Bu tip hastalıklara sahip olan insanlarda daha erken yaşlarda ve daha sıklıkla kataraktı görmekteyiz.

Güneşli bölgelerde yaşayan, yoğun sigara tüketen, stresli günlük yaşamı olan insanlarda da daha erken yaşlarda kataraktı görebilmekteyiz. Kataraktın yoğunluğu kişinin diğer sistematik problemleriyle bağlantılıdır.

KATARAKTIN SEBEPLERİ NELERDİR?

Kataraktın en sık rastlanan sebebi yaşın ilerlemesidir. 50'li yaşların ortasından başlayıp, 60'lı yaşlarda iyice belirginleşir. İkinci sırada sistemik hastalıklar olan diyabet (şeker), hipertansiyon, kolestrol gibi vücudun tamamını etkileyen hastalıklar vardır.

Üçüncü sırada, bazı ilaç kullanımları ki en başta kortizon ilaç grupları vardır. Katarakt oluşumunu hızlandırır.

Dördüncü sırada travmatik kataraktlar vardır. Çarpmalara, kazalara bağlı oluşabilecek kataraktlardır. Büyük kazalar olabileceği gibi, mikro travma adı verilen tekrarlayan ufak travmalar sonucu bile katarakt ortaya çıkabilir.