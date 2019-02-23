Katar'dan AP'ye Suudi Arabistan'daki kayıp vatandaşlarını bulma çağrısı

Katar İnsan Hakları Komitesince, Avrupa Parlamentosuna (AP) Suudi Arabistan'da zorla kaybedilen Katar vatandaşlarının akıbetini soruşturma çağrısı yapıldı.

Komite Başkanı Ali bin Samih el-Merri, Avrupa Parlamentosunda katıldığı seminerde, 5 Haziran 2017'de Katar ile diplomatik ilişkilerin kesilmesinin ardından Suudi Arabistan'da zorla kaybedilen vatandaşların akıbetinin soruşturulması için uluslararası toplum ve AP'ye çağrıda bulundu.

Katar vatandaşlarının nerede olduğunun ortaya çıkartılması ve serbest bırakılmaları için Suudi Arabistan'a baskı yapılması gerektiğini ifade eden Merri, söz konusu kişilerin psikolojik ve bedensel sağlıklarından tamamen Suudi Arabistan'ın sorumlu olduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 5 Haziran 2017'de aldıkları ortak kararla Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Gelişen süreçte bu ülkeler Katar'a karşı ekonomik ve siyasi ambargo uygulamaya başlamıştı.

