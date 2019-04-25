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Katar'dan "İsrail'in ihlallerini durdurun" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 18:58 | Son Güncelleme

Katar'dan "İsrail'in ihlallerini durdurun" çağrısı

DOHA (AA) - Katar, uluslararası topluma İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini durdurma çağrısı yaptı.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail polisinin eşliğinde fanatik Yahudilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi uluslararası hukukun ve anlaşmaların açıkça ihlalidir." ifadelerini kullandı.

Al Sani, uluslararası topluma, ihlalleri durdurmak için harekete geçme çağrısında bulunarak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yaşanan bu ihlallere rağmen Filistinlilerin doğal hakkı olan bağımsızlık elde edilmeden hala çözüm ihtimalinin olduğu konusunda ısrar eden birtakım sesler duymamız şaşkınlık verici."

Bu sabah İsrail polisinin eşlik ettiği 500'den fazla fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, geçen cuma günü başlayan ve 27 Nisan sabahına kadar devam edecek olan Musevilerin Hamursuz Bayramı (Pesah) dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya yapılan baskınlarda artış yaşandığını açıklayarak, pazartesi gününden bu yana bin 500'den fazla fanatik Yahudi'nin Harem-i Şerif'e girdiğini belirtmişti.

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israil Katar

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