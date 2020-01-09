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  4. Katar'dan Türkiye ve Rusya'nın Libya'da ateşkes çağrısına destek

Katar'dan Türkiye ve Rusya'nın Libya'da ateşkes çağrısına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 23:12 | Son Güncelleme

Katar'dan Türkiye ve Rusya'nın Libya'da ateşkes çağrısına destek

DOHA (AA) - Katar, Türkiye ve Rusya'nın 12 Ocak'tan itibaren Libya'da ateşkes yapılması çağrısına destek verdi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Doha'nın Libya'daki güçler ile bölgesel ve uluslararası taraflardan ateşkes girişimine destek vermelerini ümit ettiği belirtildi.

Libya'daki krizde siyasi sürece dönülmesinin zorunlu olduğu vurgulanan açıklamada, Katar'ın, Libya'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü koruyan kapsamlı bir siyasi çözüm istediği kaydedildi.

Darbeci General Halife Hafter'in liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun Sözcüsü Ahmed el-Mismari, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ateşkes çağrısını reddettiklerini duyurmuştu.

Mismari, görüntülü açıklamasında, "askeri operasyonlara" devam edeceklerini söylemişti.

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Ateşkes Katar Libya

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