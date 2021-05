İstenmeyen tüylerden ağrısız ve kalıcı bir şekilde kurtulmanın yolları açıklandı

Geleneksel yöntemlerin aksine konforlu bir şekilde yaptırabileceğiniz Buz Lazer Epilasyon ile istenmeyen tüylerinize veda etmeniz mümkün. Teknoloji ile birlikte epilasyon cihazlarının da geliştiğine dikkat çeken Eda Bayazıt, "İstenmeyen tüylerden kalıcı olarak kurtulmanın etkili yolu olan lazer epilasyon, eskiden sonbahar ve kış aylarında yapılabilirdi. Ancak günümüz teknolojisiyle geliştirilen Buz Lazer Yöntemi, her mevsim güvenle yapılabilmektedir. Buz Lazer, patentli teknolojileri ile lazer epilasyonda devrim niteliğindedir. Buz Lazer Epilasyon yöntemi, her cilt tipinde de etkili sonuç alınmasını sağlamaktadır. 3 dalga boyutlu lazer teknolojisiyle çalışan yöntem, masaj konforunda ve kısa süreli seanslarla uygulamaktadır. Her vücudun tüy yapısı farklı olması nedeniyle seans süreleri kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir" ifadelerini kullandı.

“CİLDİ EKSİ 3 DERECEDE SOĞUTUYOR”

Buz Lazer Epilasyonda 3 dalga boyunun avantajıyla ince kıllar dahil olmak üzere tüm kıl tiplerinde etkili sonuçlar elde edildiğine dikkat çeken Bayazıt, "Buz Lazer, FDA onayına sahip, hakkında birçok klinik çalışma bulunan güvenli bir sistem olmasıyla dikkat çekiyor. Buz Lazer Epilasyon yönteminde ’Ice teknolojisi’ sistemi kullanılıyor. Bu teknoloji ile birlikte uygulama esnasında cilt, eksi 3 dereceye kadar soğutuluyor. Bu soğutma işlemi de ağrı ve acı hissini en aza indirebiliyor" diye konuştu.