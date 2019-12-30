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  4. Katil, doktorun kayınvalidesinin de başına silah dayayıp tetik düşürmüş

Katil, doktorun kayınvalidesinin de başına silah dayayıp tetik düşürmüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 18:56 | Son Güncelleme

İzmir’in Torbalı ilçesinde sağlık müdürü ve bir doktorun eşini öldüren, bir polis memurunu da yaralayan katil zanlısının yaralı olarak yakalanmasının ardından dehşet dolu ifadeler ortaya çıktı.

Katil, doktorun kayınvalidesinin de başına silah dayayıp tetik düşürmüş

İzmir’in Torbalı ilçesinde sağlık müdürü ve bir doktorun eşini öldüren, bir polis memurunu da yaralayan katil zanlısının yaralı olarak yakalanmasının ardından dehşet dolu ifadeler ortaya çıktı. Doktor, karısını öldüren zanlının kayınvalidesinin kafasına da silah dayayıp tetik düşürdüğünü söyledi.
Torbalı ilçesinde İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fuat Mehmet Park ve Torbalı Devlet Hastanesi hekimi Harun Gülcemal’in eşi Hatice Gülcemal öldürülmüş, bir polis memuru da çatışmada ağır yaralanmıştı. Cinayetlerden sonra katil zanlısı Enver Y., İzmir Emniyet Müdürünün çalışmaları sonucu yaralı olarak yakalandı. 17 suçtan sabıkası bulunan suç makinesi, İzmir’deki bir hastaneye sevk edildi.
Kan donduran cinayetlerin ardından ifadeler ortaya çıktı. Öldürülen Dr. Fuat Mehmet Park’ın eşi Vildan Park ve doktor Harun Gülcemal, dehşet dolu anları anlattı. Vildan Park, eşi Dr. Fuat Mehmet Park ile ikamette bulundukları sırada kapının çaldığını, eşinin kapıyı açtığını, kapıda yüzü maskeli, eli eldivenli, üzerinde yeşil mont, siyah pantolon ve ayağında bot olan erkek şahsın elinde silahla kasanın yerini sorduğunu söyledi. Eşiyle aralarında boğuşma olduğunu anlatan Vildan Park, katil zanlısının silahla eşini başından vurduğunu, sonra kendisine de kasanın yerini sorduğunu, şahsın para istemesi üzerine 500 TL para verdiğini söyledi.

Kayınvalidesinin başına silah doğrultmuş ama patlamamış
Öldürülen Hatice Gülcemal’in eşi doktor Harun Gülcemal’in de ifadeleri ortaya çıktı. Harun Gülcemal, olay akşamı ikameti önünde aracına bineceği sırada arkasından bir şahsın gelerek kendisine silah doğrulttuğunu, şahsın kendisini aracından indirerek ikamet ettiği daireye getirdiğini aktardı. Evinin kapısını çaldığını, şahısla birlikte içeri girdiklerinde evde bulunanlara sakin olması gerektiğini söylediğini, şansın kendilerinden para ve değerli eşya istediğini anlatan doktor Gülcemal, zanlının olumsuz cevap alınca elindeki silahı bir kez kayınvalidesinin başına tutarak tetik düşürdüğünü anlattı. Doktor Harun Gülcemal, silah patlamayınca şahsın tekrar dolduruş yaparak eşi Hatice Gülcemal’in başına dayayıp bir kez ateş ettiğini, şahsın ikametlerinde değerli eşya arayıp bulamadığını, bunun üzerine silah zoruyla kendisini yanına aldığını aktardı. İkametten çıkarak arabasına bindirildiklerini anlatan doktor Gülcemal, aracı şahsın sürdüğünü, ATM’ye gittiklerini, burada bin 500 TL para çekerek şahsa verdiğini ve şahsın daha sonra kaçarak uzaklaştığını anlattı.

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