Katlanabilir dünyası genişliyor: Uygun fiyatlı Samsung Galaxy Z Fold Lite yolda!

Samsung katlanabilir akıllı telefon sektöründe bir değil birçok model ile ilerlemeyi tercih ediyor. Bu yüzden Galaxy Z Flip 5G ve Galaxy Z Fold 2'yi 2020 yılı içerisinde tanıtan Samsung, 1 Eylül'de ise Unpacked Part 2 adında bir etkinlik düzenleyecek ve bu etkinliği Galaxy Z Fold 2 gibi katlanabilir akıllı telefonlara ayıracak. Telefonlara diyoruz çünkü Samsung'tan beklentiler, bu etkinlikte en az bir yeni katlanabilir telefon daha duyurmasından yana. Bu telefonlardan biri, Samsung Hindistan resmi internet sitesindeki sihirli rakamlardan yola çıkan iddialara göre, Samsung Galaxy Z Fold Lite olabilir.

SAMSUNG GALAXY Z FOLD LİTE'IN MODEL NUMARASI GÖRÜLDÜ

Samsung Galaxy Z Fold Lite, Samsung Hindistan internet sitesinin destek sayfasında görüntülendi. Fakat yeni nesil katlanabilir telefon sitede Samsung Galaxy Z Fold Lite adıyla yer almadı. Bunun yerine SM-F415F model numarasıyla görüldü. Peki bu model numarasının Samsung Galaxy Z Fold Lite'a ait olduğu nasıl anlaşıldı?

SIR MODEL NUMARASININ HARFLERİNDE

Aslında ortada henüz kesin bir şey yok. Fakat bu model numarası bize önemli bir ipucu veriyor. Samsung katlanabilir telefonları için F adlandırmasını kullanıyor ve Bu yüzden iddia kaynakları, bu telefonun bir katlanabilir telefon olduğunu, o telefonun da Galaxy Z Fold Lite olduğunu söylüyor. Eğer Samsung Galaxy Z Fold Lite hakkındaki iddialar doğru ise 1 Eylül'de onunla tanışma ihtimalimiz çok yüksek.

