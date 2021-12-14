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Katlanabilir iPhone ne zaman gelecek?

14.12.2021 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katlanabilir telefon pazarı büyüdükçe, Apple'ın da katlanabilir iPhone üreteceğine yönelik söylentiler ortaya çıkmaya başladı. Peki katlanabilir iPhone ne zaman gelecek? Ekran analisti Ross Young'ın bu konuda bazı tahminleri var.

Katlanabilir iPhone ne zaman gelecek?

Katlanabilir iPhone hakkında gelen söylentilerin sayısı azalsa da Apple'ın katlanabilir cihazların prototipleri üzerinde çalıştığına dair dedikodular gelmeye devam ediyor. Eylül 2020'de Samsung'un Apple'a test amaçlı katlanabilir ekran örnekleri sağladığı öne sürülmüş ve Apple'ın LG Display ile çalıştığına dair söylentiler de çıkmıştı. Bu söylentiler, katlanabilir iPhone'un yakında gelebileceği beklentisini yaratmıştı. Ancak ekran analisti Ross Young'ın söylediklerine bakarsak, beklentileri düşürmek gerekebilir.

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KATLANABİLİR iPHONE İÇİN ÜZEN TAHMİN

Ekran analisti Ross Young'a göre Apple'ın en erken 2023'e kadar katlanabilir bir iPhone tanıtması beklenmiyor. Young, katlanabilir iPhone için daha olası bir tarih olarak 2024'ü gösteriyor.

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KUO: APPLE'IN SORUNLARI ÇÖZMESİ GEREKİYOR

Ünlü analist Ming-Chi Kuo ise daha önce Apple'ın 2023 yılına kadar katlanabilir bir iPhone piyasaya sürmek için kilit teknoloji ve seri üretim sorunlarını çözmesi gerekeceğini, bu nedenle teknolojinin 2024'e kadar ertelenmesinin hiç de sürpriz olmayacağını aktarmıştı.

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