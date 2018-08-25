Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan 40 yıl sonra İrlanda'ya tarihi ziyaret

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ise, Papa'ya kilisenin 'karanlık' tarihine karşı harekete geçme çağrısı yaptı: "Kutsal Peder sizden makamınızı ve etkinizi kullanarak bunun İrlanda'da ve dünya çapında yaşandığını kesinleştirmenizi istiyorum. Şimdi sözlerden icraatlara geçmek zorunda olduğumuzu temiz etmek zorundayız."

Papa Francis, burada yaptığı ilk açıklamada İrlanda'da kilisenin üstünü örttüğü cinsel suçları 'iğrenç' olarak tanımladı ve utancın sürdüğünü söyledi. Papa, "İğrenç çocuk tacizi suçlarıyla yeterince mücadele edememek Katolik toplumunun acı ve utanç kaynağıdır" dedi.

Papa Francis'i taşıyan uçak, öğle saatlerinde İrlanda'nın başkenti Dublin'e indi. Kalabalık bir grubun beklediği Papa'yı karşılayanlar arasında İrlanda Devlet Başkanı Michael Higgins de vardı. Havalimanında güvenlik üst düzeydeydi, Papa'yı protesto edenler ise Dublin sokaklarındaydı. Resmi törenle karşılanan Papa, ünlü Skoda aracına binerek Dublin Kalesi'ne geçti.

Ada ülkesinin geçmişinde kilisedeki papazların çocuklara tecavüzleri ve Katolik kilisesine bağlı kadın evlerinin altında bulunan bebek mezarları gibi dehşet verici olaylar var.

Bir önceki Papa Benedikt, sekiz yıl önce taciz kurbanlarından özür dilemiş ve İrlanda kilisesinden hatalarını kabul etmesini istemişti.

Geçen sene Mart ayında ise, 1925-1961 yıllarında faaliyet gösteren ve evlilik dışı çocuk sahibi kadınları barındıran kilise evinin altında toplu mezar ortaya çıkmıştı. Yüzlerce kalıntının 35 haftalık ceninlerden iki-üç yaşındaki çocuklara ait olduğu açıklanmıştı.

İrlanda'daki diğer kadın evlerinde gömülen çocukların sayısı 4 bini buluyor.

PAPA'NIN MEKTUBUNA İRLANDALI BİR KURBANDAN YANIT

Papa Francis, İrlanda ziyaretinden birkaç gün önce Katoliklere bir mektup yazmış ve ABD'de patlayan skandalın ardından 'kilisedeki cinsel taciz vahşetini kınadığını' belirtmişti.

Kendisi de küçükken bir Katolik rahibin tacizine uğrayan İrlandalı Marie Collins, mektupta herhangi bir eylem planından bahsedilmemesini sert sözlerle eleştirmişti. Collins Twitter'da paylaştığı mesajında, "Vatikan ve Papa'dan gelen açıklamalar tacizin ne kadar korkunç olduğunu ve herkesin hesap vermesi gerektiğini söyleyip durmayı bırakmalı. Onun yerine, bu kişilerin hesap vermesi için siz ne yapıyorsunuz onu söyleyin. Duymak istediğimiz bu. On yıllar süren 'gecikmeden' sonra 'üzerinde çalışıyoruz' yeterli bir açıklama değil" demişti.

