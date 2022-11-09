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  4. Kavanozlara euro ve dolarları koydu, turşu yaptı! 'Belki ateşleri düşer'

Kavanozlara euro ve dolarları koydu, turşu yaptı! 'Belki ateşleri düşer'

09.11.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da turşuculuk yapan Zakir Tozlu, 110 çeşit turşunun yanında, bir de dolar ve euro turşusu kurdu. Tozlu, ''Bu yıl da farklı türde turşularımızı hazırladık. Yumurta turşusu ve en çok ilgi çekenler arasında olan euro ve dolar turşularını yaptık. Tabii ki de euro ve dolar turşuları yenmeyecek durumdalar. İkisinin de fiyatı ateşli olunca biz de sirke ve tuzlu suyun içine koyalım belki ateşini düşürürüz diye o şekilde bir espri yapalım dedik'' açıklamasında bulundu.

Kavanozlara euro ve dolarları koydu, turşu yaptı! 'Belki ateşleri düşer'

Özellikle kış mevsiminde tüketmek amacıyla sonbahar aylarında hazırlanan turşular raflarda yerini aldı. Sofraların vazgeçilmezi olan ve gribal enfeksiyonlara iyi geldiği bilinen turşu en çok satılan ürünler arasında yer alıyor. Samsun'da 110 çeşit turşu kuran ve daha önce mandalina, limon, elma, çilek, erik, nar, kuşburnu, patlıcan, karpuz gibi mahsullerin turşusunu kuran Zakir Tozlu bu seferde dolar ile euronun turşunu kurdu. Zakir Tozlu, "İkisinin de fiyatı ateşli olunca bizde sirke ve tuzlu suyun içine koyalım belki ateşini düşürürüz" dedi.

''BELKİ DOLAR VE EURO'NUN ATEŞİNİ DÜŞÜRÜRÜZ''

Kış aylarının gelmesi ile birlikte yine turşu sezonumuz başladığını ifade eden Zakir Tozlu, "Biz de bu sene elimizden geldiğince en güzel en kaliteli sebzelerle, el yapımı sirkelerimizle turşularımızı yaptık. Bu yıl da farklı türde turşularımızı hazırladık. Yumurta turşusu ve en çok ilgi çekenler arasında olan euro ve dolar turşularını yaptık. Tabii ki de euro ve dolar turşuları yenmeyecek durumdalar. İkisinin de fiyatı ateşli olunca biz de sirke ve tuzlu suyun içine koyalım belki ateşini düşürürüz diye o şekilde bir espri yapalım dedik. Ama bu sene yine tabii ki de çok farklı ve güzel turşular hazırladık.

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Armut, mandalina, limon, muz ve bunların yayında midye, fındık gibi birçok çeşitte turşularımızı yaptık. Bu sene birde sütten turşu hazırladık peynirli biberli olacak şekilde. Değişik turşularımızı genelde hamileler veya tatlarını merak edenler gelip satın alıyorlar. Her şey de olan fiyat yükselişleri maalesef bizleri de etkilemiş durumda. Kilogram olarak en uygun turşularımız 70 TL den başlayıp 150 TL ye kadar çıkmaktadır" diye konuştu.

(İHA)

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turşu Samsun

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