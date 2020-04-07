Kavga ihbarı üzerine gittiler, büyük şaşkınlık yaşadılar

Ülke olarak zor bir süreçten geçilen bugünlerde Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü nedeniyle, Malatya’da bir grup esnaf polislere jest yaptı. Turgut Temelli Caddesi üzerinde bir grup esnaf 155’i arayarak kavga ihbarında bulundu. Kısa süre sonra olay yerine gelen asayiş ekipleri ise yaşadıkları sürpriz karşısında şaşkınlıkların gizleyemedi.

Esnaflar alkışlarla karşıladıkları polis ekiplerine çiçek ve hediye takdime ederek Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı. Daha sonra polislerle hatıra fotoğrafı çeken esnaflar, bu anları ise sosyal medya hesaplarından paylaştı. (İHA)



