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Kavga ihbarına giden polis memuru ayağından vuruldu

11.06.2023 00:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde silahlı kavga olayına giden polis memuru, ayağından vurularak yaralandı. Polisin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kavga ihbarına giden polis memuru ayağından vuruldu

Olay, saat 21.50 sıralarında Karşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi 1811 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde iki grup henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışmaya başladı.

Gerginliğin artmasıyla birlikte silahlı kavga çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis memuru M.G., kavgaya müdahale ettiği sırada tabancayla ayağından vuruldu.

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Yaralı polis memuru M.G., ambulans ile Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını tek tek incelemeye alarak, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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