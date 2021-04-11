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Kavga ihbarına giden polis şaşkına döndü! Kapıdan girdi ve...

11.04.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da Polis Haftası'nda pastalı sürpriz yapmaya karar veren vatandaşlar, polis ekiplerine 'kavga' ihbarında bulundu. Kavga yaşandığını düşündükleri bölgeye ulaşan polisler, tartışma yaşayan kişilerle karşılaşmayı beklerken pasta ile karşılanınca şaşkına döndü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kavga ihbarına giden polis şaşkına döndü! Kapıdan girdi ve...

Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası'nı kutlamak isteyen Hüseyin Oktay Kural, sahibi olduğu kuruyemiş dükkanına gelen müşteriyle anlaşarak, 155'e ihbarda bulunmasını istedi. Öğle saatlerinde 155 Polis İmdat Hattı'nı arayan kişi telefonda, "Kepez ilçesi Kanal Mahallesi Yasemin Caddesi üzerindeki kuruyemişçide kavga var. Çabuk gelin" dedi. Anons üzerine haber merkezi tarafından olay yerine en yakın polis ekibi gönderildi.

ALKIŞLARLA KARŞILADILAR

Kısa sürede verilen adrese gelen polis ekibi, çocukların da bulunduğu iş yerinde alkışlarla karşılandı. Çocukları ve önlerindeki pastayı gören polisler, sürpriz karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Pastanın mumlarını çocuklarla söndüren polisler, sürprizi yapan iş yeri sahibine teşekkür etti.

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'BU KEZ BİZ ONLARIN YANINDA OLALIM İSTEDİK'

İş yeri sahibi Hüseyin Oktay Kural, ağabeyinin de polis olduğunu ifade ederek, "Onlar hep kötü günde yanımızda oldu. Bu kez de biz iyi günde onların yanında olalım istedik. Bir arkadaşa kavga ihbarında bulundurdum. Polisler gelince de sürprizi yaptık. Hem onlar, hem biz mutlu olduk" diye konuştu.

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DHA

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antalya polis

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