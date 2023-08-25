Kavgadan sonra 15 yaşındaki çocuğun üzerinden çıktı, görenler hayret etti! İstanbul'da gece saatlerinde hareketli anlar

Genç yaştaki 2 grubun kavgasına o sırada devriye atan bekçiler denk gelince müdahale ettiler. Bekçiler kavgayı ayırdı, 15 yaşındaki çocuğun üzerinde pompalı tüfek buldu.

ÜST ARAMASINDA POMPALI TÜFEK ÇIKTI

Olay dün gece Arnavutköy Hadımköy Mahallesi’nde yaşandı. Gece saatlerinde yaşları 20’nin altında iki grup çocuk arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavgayı o sırada devriye atan bekçiler fark etti.

Bekçiler kavgaya müdahale edip kavgayı ayırdıktan sonra kavgaya karışan tarafların kimlik kontrolünü ve üst aramasını yaptı. 15 yaşındaki bir çocuğun üzerinden pompalı tüfek çıktı. Ekiplerin tüfeği alarak çocuğu gözaltına aldığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

(DHA)

