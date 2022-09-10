Kavganın arasında kaldı! 14 yaşındaki çocuktan acı haber

Diyarbakır'da, husumetli iki grubun mahalle arasındaki silahlı kavgasında arada kalan ve başına mermi isabet eden 14 yaşındaki Emre Buyruk, yaşamını yitirdi.

KAVGANIN ORTASINDA KALDI!

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Fiskaya semtinde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli iki grup aynı mahallede karşılaştı. Sözlü olarak başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada tabancadan çıkan ve o sırada bölgede bulunan Emre Buyruk, merminin başına isabet etmesiyle kanlar içerisinde kaldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Emre Buyruk, gelen sağlık ekiplerince Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Talihsiz çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince inceleme yapılırken, çok sayıda kovan bulundu.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma polis tarafından sürdürülüyor. (DHA)

