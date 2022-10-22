Kavun kabuğunun faydaları nelerdir? Kavun kabuğu nelere iyi gelir?

Kavun, çarşıda, pazarda ve manav tezgahlarının baş köşesinde yerini çoktan aldı. Yaz aylarının simgelerinden biri olan kavun hakkında yıllarca aynı hatayı yaptık. Kavun kabukları da en az kavun kadar faydalı.
Sindirim sistemine iyi gelir: Erken tıbbın babası olarak anılan İbn-i Sina kavun kabuğunu işaret ederek önemli tavsiyelerde bulundu. Kitabında kavun kabuğunun faydalarından söz eden İbn-i Sina, özellikle kavun kabuğunu kaynatıp suyu içildiğinde sindirim sistemine iyi geldiğini belirtiyor.
Cilt sağlığını destekler: Kavun kabuğu, cilt bakımından göz çevresi bakımına birçok yönde kullanılabilir. Çok az kişinin bildiği bir diğer faydası ise kavun kabuğunun faydaları arasında sedef ve egzamaya olan faydaları da dikkat çekiyor. Artık kavun kabuğunu çöpe atmak yerine faydalarından yararlanabilirsiniz.
İbn-i Sina El Kanun Fi't-Tıbb adlı kitabında kavunun faydalarını belirtiyor. Kavun kabuğunun bilinen diğer faydaları şu şekilde: