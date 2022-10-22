HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kavun kabuğunun faydaları nelerdir? Kavun kabuğu nelere iyi gelir?

Kavun kabuğunun faydaları nelerdir? Kavun kabuğu nelere iyi gelir?

22.10.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kavun, yaz meyveleri arasında en sevilenlerden biridir. Şekerli tadı, mis gibi kokusunun yanı sıra kavun faydalarıyla da ön plana çıkıyor. Ancak, herkesin atladığı konu ise kavunun kabukları! Yıllarca kavunu kestikten sonra çöpe giden kavun kabuklarının öyle faydaları var ki, öğrendikçe çok şaşıracaksınız. Özellikle kavun kabuğunu haşlayıp suyunu içtiğinizde sindirim sisteminizdeki aksaklıkları gidererek, rahatlatabilir.

Kavun kabuğunun faydaları nelerdir? Kavun kabuğu nelere iyi gelir?

Kavun, çarşıda, pazarda ve manav tezgahlarının baş köşesinde yerini çoktan aldı. Yaz aylarının simgelerinden biri olan kavun hakkında yıllarca aynı hatayı yaptık. Kavun kabukları da en az kavun kadar faydalı.

Kavun kabuğunun faydaları nelerdir?

Sindirim sistemine iyi gelir: Erken tıbbın babası olarak anılan İbn-i Sina kavun kabuğunu işaret ederek önemli tavsiyelerde bulundu. Kitabında kavun kabuğunun faydalarından söz eden İbn-i Sina, özellikle kavun kabuğunu kaynatıp suyu içildiğinde sindirim sistemine iyi geldiğini belirtiyor.

Cilt sağlığını destekler: Kavun kabuğu, cilt bakımından göz çevresi bakımına birçok yönde kullanılabilir. Çok az kişinin bildiği bir diğer faydası ise kavun kabuğunun faydaları arasında sedef ve egzamaya olan faydaları da dikkat çekiyor. Artık kavun kabuğunu çöpe atmak yerine faydalarından yararlanabilirsiniz.

İbn-i Sina El Kanun Fi't-Tıbb adlı kitabında kavunun faydalarını belirtiyor. Kavun kabuğunun bilinen diğer faydaları şu şekilde:

  • Kavunun kabuğunu yüzünüze sürerek cilt bakımı yapabilirsiniz
  • Göz çevresi bakımı için etkilidir
  • Cildi temizler, nemlendirir
  • Sivilceleri iyileştirir
  • Vitiligoya iyi gelir
  • Böbrek ve mesane taşlarına iyi gelir
  • Kaynatılıp içildiğinde sindirim sistemini düzene sokar
  • Tokluk hissi yaratarak kilo vermeye etki sağlar
  • Bağışıklık sistemindeki hasarlı hücreleri tamir eder
  • Sedef ve egzama hastalıklarına iyi gelir
  • Saç dökülmesine iyi gelir
  • Regl döngüsünü düzene sokar
  • Kalpteki ritim bozukluğunu önler
  • Kalp ve damar hastalıklarında fayda sağlar
  • Cildi ölü hücrelerinden arındır


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastalık savar! Libido güçlendirici: Bir kaşığı yeter de artarHastalık savar! Libido güçlendirici: Bir kaşığı yeter de artar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya düzenlemesi açıklaması!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya düzenlemesi açıklaması!
Eşini ve kayınpederini öldürüp intihar ettiEşini ve kayınpederini öldürüp intihar etti
Anahtar Kelimeler:
kavun

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı için yeni hesap, yeni rakam!

Asgari ücret zammı için yeni hesap, yeni rakam!

"Sarsıldık" Ünlü futbolcu hayatını kaybetti!

"Sarsıldık" Ünlü futbolcu hayatını kaybetti!

Mehmet Ali Çelebi'nin annesinden gündem olan sözler

Mehmet Ali Çelebi'nin annesinden gündem olan sözler

Uyarı geldi: Kuvvetli olacak! Birbirinden çarpıcı görüntüler... "En soğuk gece"

Uyarı geldi: Kuvvetli olacak! Birbirinden çarpıcı görüntüler... "En soğuk gece"

12 taksitle aldı, 13 yıldır para ödüyor! Şoke oldu: Şaka sandım

12 taksitle aldı, 13 yıldır para ödüyor! Şoke oldu: Şaka sandım

Ülkenin eski lideri tatilini apar topar yarıda kesti! Dünya o soruyu soruyor

Ülkenin eski lideri tatilini apar topar yarıda kesti! Dünya o soruyu soruyor

İlginizi Çekebilir

Bir ölüme çaresi yok! Karaciğeri güçlendirir...

Bir ölüme çaresi yok! Karaciğeri güçlendirir...

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Yeni fırsatlar yolunuza çıkmak üzere! Sabredin ve bekleyin

Yeni fırsatlar yolunuza çıkmak üzere! Sabredin ve bekleyin

Hedefleriniz hakkında belirsiz olmayı göze alamazsınız

Hedefleriniz hakkında belirsiz olmayı göze alamazsınız

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.