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Kavurucu sıcakların vakti değişti: Bu yıl diğerlerinden farklı olacak! Mevsimler 3 hafta kaydı, festivalin tarihi de...

27.06.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskiden nisanda açan, festivallere dahi adını veren portakal çiçeği artık martta açmaya başladı: Mevsimlerde 3 haftalık kayma yaşandı! Prof. Dr. Zeynep Zaimoğlu, yaptıkları modellemelerin dikkat çeken sonuçlarından detayları paylaştı. Buna göre kavurucu sıcakların da gecikmeli gelmesi bekleniyor. Çukurova'da nisan ve mayıs ayında beklenen yağışlar haziranda düştü. Durumun tarımsal üretimde de ciddi sorunlar doğuracağı öngörülüyor.

Kavurucu sıcakların vakti değişti: Bu yıl diğerlerinden farklı olacak! Mevsimler 3 hafta kaydı, festivalin tarihi de...

Çukurova'yı ilkbaharı kuraklığın olumsuz sonuçlarıyla geçirdi. Mevsimsel kayma nedeniyle Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın da tarihi zaman içinde değişti. Haziranda mevsim dışı aşırı yağışlar görüldüğüne dikkat çeken Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Zaimoğlu'na göre kavurucu sıcaklıklar bu yıl 3 hafta gecikmeli yaşanacak.

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HAZİRANDA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ, SOĞUK HAVA VE TAŞKINLAR...

Kavurucu sıcaklığı ile bilinen Çukurova'da son yıllarda Haziran ayının yağışlı ve soğuk geçtiği görülüyor. Adana ve ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış ve bununla birlikte taşkınların yaşanması dikkat çekiyor. Bu durumun küresel anlamda iklim değişikliğinin en net gözlenen etkisi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Zeynep Zaimoğlu, "Çukurova'da aylarca inanılmaz kurak bir mevsim yaşadık. Sonra birden bire çok aşırı, üstelik mevsim dışı yağışlarla karşı karşıya kaldık. Bu bize iklim değişikliğinin ne kadar kapımızda olduğunu gösteren en önemli göstergedir" dedi.

KAVURUCU SICAKLIKLAR 3 HAFTA GECİKMELİ GELECEK

Yaptıkları araştırmalar ve modellemeler sonucunda mevsimlerde artık net bir kayma olduğunu saptadıklarını ifade eden Prof. Dr. Zaimoğlu, "Bu yıl itibariyle mevsimler yaklaşık 2 ile 3 hafta arasında ileri doğru kaymış durumda. Çukurova'da şu anda görmüş olduğumuz yağışlar aslında Nisan ve Mayıs ayında beklediğimiz yağışlardır ama biz bunları Haziran ayında görüyoruz. İklim değişikliği etkisi olarak yaklaşık 3 haftalık bir mevsimsel kayma söz konusu. Buna en iyi örnek, Adana'da her yıl nisan ayında kutlanan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı artık mart ayının son haftasında başlıyor. Çünkü portakal çiçekleri artık mart ayında açıyor. Modellerden de gördüğümüz üzere bilinen o kavurucu sıcaklıkları yaklaşık 1 hafta içerisinde yaşayacağız. Diğer yıllardan farklı olarak bu, 3 hafta gecikmeli olacak" diye konuştu.

MEVSİMSEL KAYMA TARIMSAL ÜRETİMİ VURDU; VERİM DÜŞTÜ

Mevsimsel kaymanın tarımsal üretim bazında ciddi problemler yaratacağına dikkati çeken Zaimoğlu, şöyle konuştu:
"Çukurova'da ciddi anlamda kurak bir ilkbahar yaşadık. Bu da tarımsal üretimde ciddi sıkıntılar oluşturdu. Çünkü ilkbahar mevsimi özellikle buğday, mısır ve benzeri tek yıllık bitkilerde ekim yaptığımız süreç ve tohumlar bu ekimin hemen arkasından suya ihtiyaç duyuyor. Doğa da bunu organize ediyordu ama artık etmiyor. Yağmurlar ve seller üzerine gelen dolu yağışları da verimde korkunç bir zarar meydana getirdi. Narenciyede yüzde 2'lik bir verim düşüşü bekleniyor. Malatya bölgesinde kayısıda yüzde 22'lik bir verim düşüşü var. Zeytinde ise üretim alanı artmasına karşın mevsimsel geçişlerle bölgesel olarak yüzde 2-3'lük kayıpları görüyoruz. Tüm bunlar iklim değişikliğinin etkileriyle tarımsal üretimin ne denli zarar göreceğinin göstergesidir."

ÜRETİLECEK BİTKİ ARTIK İKLİM VERİLERİNE GÖRE SEÇİLMELİ

Çiftçilerin yüzde 80'inin artık iklim değişikliğinin etkileri ile karşı karşıya kaldıklarının bilincinde olduğunu ancak hangi bitkiyi yetiştireceklerini birbirleri ile ya da aile üyeleriyle karar verdiklerini söyleyen Zaimoğlu, çiftçilerin artık iklimsel verilerini göz önüne alarak bitki desenini seçmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

(DHA)

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