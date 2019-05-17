Kaybolan Fatma nine için seferberlik

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 88 yaşındaki kadın, kaybolduktan bir gün sonra bulundu.
Arsa Mahallesi Odabelen mevkisindeki evlerinden bahçeye gitmek üzere ayrılan Fatma Aykut'un tekrar dönmemesi üzerine yakınları yetkililerden yardım istedi.
Muğla Jandarma Komutanlığı Zıpkınlar Komando Taburu'ndan 50'ye yakın asker, iz takip köpek timleri, İlçe jandarma Komutanlığı, AFAD ve UMKE ekiplerinin desteğiyle arama yapıldı.
Dronenin de kullanıldığı çalışma sonrası Fatma Aykut kaybolduktan bir gün sonra evine 5 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulundu.
Dere kenarında ot toplarken düştüğü belirtilen Fatma ninenin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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