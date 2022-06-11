Kayınbirader - damat kavgasını ayırmaya çalışırken başlarına gelmeyen kalmadı

Alınan bilgiye göre, Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi’nde bir apartmanda gece yarısı kayınbirader ve enişte arasında kavga çıktı. Sesi duyup kapıyı açan ve kavga edenleri ayırmak isteyen apartman sakinleri olaya müdahale etti. Bu esnada kavgayı ayırmaya çalışan Mustafa Y. isimli vatandaş aynı apartmanda oturan komşusunun kayınpederi tarafından darp edildi. Tokat ve yumruk darbelerine rağmen Mustafa Y. öfkeli adamı sakinleştirmeye çalışsa da olay sonrası hamile eşinin de darp edildiğini ve parmaklarının kırıldığını öğrendi. Talihsiz adam, “Komşuluk hakkı diyerek iyilik yapmak istedik. Hamile olan karım parmaklarından oldu" dedi. Olay sonrası Mustafa Y. komşusunun kayınpederinden şikayetçi oldu.

“KÜFREDİP TOKAT ATTI, YUMRUKLADI VE İTEKLEDİ”

Kavgaya karışan komşusunun tüm aile fertlerini ayırıp sakinleştirmek isterken şiddete maruz kalan Mustafa Y., "Eşim, dışardan ses geldiğini bir bakmamı söyledi. Çıkıp baktığımda komşumun kayınbiraderi ile kavga ettiğini, birbirlerine girdiğini görüp ayırmaya çalıştım. Ayırdım, o sırada komşumun kayınpederi yukarıdan geldi ve önce oğluna vurdu. Ben onu da ayırdım sonra kızına vurmaya çalıştı. Sinirli olduğunu görünce sakinleştirmeye çalıştım. Oğlu için ‘evladındır, vurma’ dedim. Çünkü herkes toplanmıştı buraya. Tam aşağıya inecektim ki tokat attı, yumrukladı ve itekledi. Daha sonra kafamı asansöre çarptım. O sırada eşim buradaydı. Hamile olduğu için içeriye götürmeye çalıştım. Telefonu alıp 112'yi aramak için içeriye girdim. Eşimin komşumun kayınpederine, ‘biz buraya kavga etmeye değil, ayırmaya geldik’ dedikten sonra kolunu arbede sırasında çevirdiğini söyledi. Polis ekiplerine durumu anlatarak hastaneye gittik darp raporu aldık. Hamile olduğu için film çekilmenin sakıncalı olduğunu ve sabah ortopedi doktorunun görmesini söylediler. Sonra şikayetlerimizi yapıp geldik. Sabah ortopedi doktorunun çektiği filmde eşimin parmağının kırık olduğuna dair rapor aldık ve adli makamlara sunduk" diye konuştu.

“BENİM HAMİLE KARIM PARMAKLARINDAN OLDU”

Mustafa Y., “Eskiden anne ve babamızdan gördüğümüz komşuluk hakkı vardı. Onu da geçtim televizyonlarda hep görüyoruz kadına şiddet olaylarını. Ben de o olayların biri yaşanmasın dedim. Müdahale etmek istedim ve komşuluk hakkı diyerek iyilik yapmak istedik. Benim hamile karım parmaklarından oldu. Dua ediyorum ki karnındaki çocuğuma bir şey olmadı. Böyle bir şey olsa asla bir daha kafamı dışarı çıkarmam" şeklinde konuştu.

(İHA)

