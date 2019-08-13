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Kayıp alzaymır hastası kadın 4 gündür aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 13:28 | Son Güncelleme

Akhisar'da kaybolan 64 yaşındaki alzaymır hastası kadının bulunması için çalışma başlatıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde 9 Ağustos Cuma günü kaybolan 64 yaşındaki alzaymır hastası Nadire Akgüneş'i arama çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, 9 Ağustos akşamı ilçeye bağlı Durasıl Mahallesindeki evinden çıkan alzaymır hastası Nadire Akgüneş'ten bir daha haber alamayan yakınları, durumu Jandarma ekiplerine bildirdi.

Akgüneş'in evine yakın bölgede arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, daha sonra arama yaptığı bölgeyi genişletti.

Havadan Jandarma helikopterinin de destek verdiği arama çalışmalarına, AKUT ve AFAD ekipleri de katıldı.

Akgüneş'in oğlu Hasan Hüseyin Akgüneş, kayıp annesini görenlerin kendilerine ulaşmasını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
Alzaymır kadın Kayıp

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