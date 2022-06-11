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Kayıp sevgilisini sosyal medyada aradı, gerçeği öğrenince hayatı alt üst oldu!

11.06.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rachel Waters ile Paul McGee Çin'de yaşayan bir çiftti. Ne olduysa McGee'nin bir gün İngiltere'nin Norwich kentine ziyarete gitmesiyle başladı. McGee o günden sonra eve dönmedi ve kayıplara karıştı. Bunun üzerine paniğe kapılan kadın, erkek arkadaşını bulabilmek için sosyal medyadan uluslararası çapta bir arayışa girdi. Waters'ın arayış çabaları meyvesini verdi ve kadın, erkek arkadaşının akıbetini öğrendi ancak hayatının en acı şokunu da yaşamış oldu.

Kayıp sevgilisini sosyal medyada aradı, gerçeği öğrenince hayatı alt üst oldu!

Rachel Waters, sevgilisi Paul McGee'nin nisanda İngiltere'ye ziyarete gitmesi ve bir daha geri dönmemesi üzerine büyük hayal kırıklığı yaşadı. Erkek arkadaşı evden ayrıldıktan bir süre sonra Waters sosyal medyadan bir topluluğa yazarak bilgi istedi. Çin'in Shenzhen şehrinde yaşayan Waters'a McGee'nin 'bir karısı ve çocukları' olduğu söylendi.

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"BAŞINA BİR ŞEY GELMİŞ OLABİLİR"

Erkek arkadaşı Norwich'e gitmek üzere evden ayrıldıktan yaklaşık altı hafta sonra Rachel, Norwich sakinlerinin bulunduğu bir Facebook grubuna yazdı ve sevgilisinin nerede olduğuna birtakım izler bulabileceğini umut etti.

The Sun'ın haberine göre Waters, çiftin Çin'de çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve 'başına bir şey gelmiş olabileceğinden kaygılandığını' söyledi.

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SEVGİLİSİNİN ARKADAŞI GÖNDERİYİ GÖRÜNCE...

Ancak, McGee'nin ortağının bir arkadaşı gönderiyi gördü ve bir karısı ve çocukları olduğunu ortaya çıkardı.

Gönderide şöyle yazıyordu:

"Sıra dışı bir sorum var. Erkek arkadaşım Paul Magee ve ben Çin'de, Shenzhen'de yaşıyoruz. Nisan başında evine (Norwich) ziyarete gitti ve şimdiye kadar Çin'e dönmesi gerekiyordu. Ancak yakın zamanda ondan haber alamadım ve başına bir şey gelmiş olabileceğinden kaygılanıyorum. Bir şey bilen varsa lütfen bana ulaşsın."

ABD, Güney Carolina'dan marka yöneticisi, 2019'da Shenzhen'e taşınmadan önce İngiltere'de üniversiteye gitti.

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"EŞİNİN HALİNE ÜZÜLDÜM!"

McGee'nin ortağının bir arkadaşı şöyle yanıt verdi:

"Gerçekten gülünç değil. Adamın eşi ve çocukları var ve eşi için üzüldüm gerçekten! Bir de Çin'de başka bir kız arkadaşı varmış."

YouTube kanalına düzenli olarak güldürücü "başarısız buluşmalar" paylaşımları yapan Waters, daha sonra bu gönderiyi kaldırdı.

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"BİR ŞANS DAHA"

Çiftin bir arkadaşı şunları söyledi:

"Paul ve partneri birbirlerini iki yıl boyunca görmemişti. Paul yakın zamanda döndü buraya ve bir şekilde tekrar bir araya geldiler. Ayrıldılar ve çocukları oldu. 'Bir şans daha verelim' diye düşündüler."

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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