Kayıp Narin'in amcasının sildiği telefon görüşmeleri ortaya çıktı! O soruya verdiği yanıt dikkat çekti: "Şüphelendiğiniz kimse yok mu?"

8 yaşındaki Narin Güran iki haftadır dağ, taş, dere, tepe, bayır denmeden köşe bucak aranıyor. Narin, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolmuştu. Olayla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan tek isim Narin'in muhtar amcası Salim Güran. Haliyle amca Güran'ın her adımı ve söyledikleri mercek altında. Son olarak telefonundan özel uygulamayla sildiği telefon görüşmeleri ortaya çıktı.
Amca Güran, aracının koltuğunda bulunan DNA ile Narin'in kıyafetleri ve battaniyesinden alınan DNA örneğinin aynı çıkması üzerine gözaltına alınmış, daha sonra tutuklanmıştı.
Bu sırada amca Güran'ın telefonundaki uygulama aracılığıyla tüm mesaj ve aramaları sildiği ortaya çıkmıştı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, amca Güran'ın tutuklanmasıyla ilgili dün "Tutuklanma nedeni sadece 'kasten öldürme' şüphesi değil, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' şüphesi de var" dedi.
Şimdiyse Muhabir Tv yazarı Tolga Demir,amca Salim Güran'la tutuklanmasından önce yaptığı telefon görüşmelerini paylaştı. Üç günlük telefon görüşmesi kayıtlarında amca Güran'ın "Şüphelendiğiniz hiç kimse yok mu sizin köyde bunu yapabilecek?" sorusuna "Yok valla yok hiç kimseden şüphelenmiyoruz" demesi dikkat çekti.
İşte Narin'in tutuklanan amcası Salim Güran ile Tolga Demir'in telefon görüşmelerinin kayıtları:
Tolga : Selamün Aleyküm
Salim : Aleyküm Selam
Tolga: Salim bey nasılsınız
Salim : Sağ ol, siz nasılsınız?
Tolga : Narin’den bir haber var mı?
Salim : Yok valla, hiçbir haber yok.
Tolga : Nasıl bir iz yok ya? Yer yarılıp bu kız içine girmedi ya, hiç mi bir gören duyan olmadı?
Salim : Ne bilelim valla, hiç olmamış.
Tolga : Sosyal medyadan Narin’in oynadığı birkaç video var, bunları gördünüz mü?
Salim : Yok valla. Şimdi sen söyledin, ben duydum. Benim bundan haberim yok.
Tolga : O düğünde kimler vardı, bunu tespit edin. Ve sonra herkesten şüphelenin ve göz hapsine alın. Gözünüz herkesin üzerinde olsun.
Salim : Doğrudur ama biz sosyal medyadan bıkmışız. Öyle şeyler yazıyorlar ki hiçbiri doğru değildir. Bunlara kimse inanmasın, hepsi yalandır, hepsi iftiradır, aslı astarı yoktur.
Tolga : Peki Salim bey Narin’i bulun lütfen.
Görüşmelerin buraya kadar olan kısmından birkaç gün sonra jandarma komutanı “Narin’i sağ salim getireceğiz” diye açıklama yaptı. Bir kişinin de gözaltına alındığı haberleri geçildi. Gözaltına alınan kişinin kim olduğu ise açıklanmamıştı. Tolga Demir "Bunun için ne tür bir gelişme olduğuna dair yeniden amca Salim Güran’ı aradım. İlk aradığımda cevap vermedi. Ancak üçüncü aramamda amca telefonuma cevap verdi ve aramızda şu konuşma geçti" ifadelerini kullanarak görüşmelerin devamını paylaştı:
Tolga : Salim bey merhabalar nasılsınız?
Salim: İyiyim sağ ol. Buyur.
Tolga: Salim bey son gelişmeler nedir? Var mı bir haber?
Salim : Hayır, hiçbir şey yok.
Tolga : Salim bey biri yakalanmış?
Salim : Evet, doğrudur.
Tolga : Peki bu yakalanan kişi kim?
Salim : Bunu söylememiz yasak. Jandarmayı ararsanız size söyler ama bize yasakladı, 'Kimseye söyleme' dediler.
Tolga : Peki tamam. Sanırım aileden biri?
Salim : Onun gibi bir şey, yakındır.
Tolga : Tamam Salim bey. İnşallah aile içinden bir şey çıkmaz, umarım yabancı biridir.
Salim : İnşallah.