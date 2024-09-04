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  4. Kayıp Narin'in amcasının sildiği telefon görüşmeleri ortaya çıktı! O soruya verdiği yanıt dikkat çekti: "Şüphelendiğiniz kimse yok mu?"

Kayıp Narin'in amcasının sildiği telefon görüşmeleri ortaya çıktı! O soruya verdiği yanıt dikkat çekti: "Şüphelendiğiniz kimse yok mu?"

04.09.2024 09:04
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Narin'den iki haftadan uzun süredir haber alınamıyor. Amcası muhtar Salim Güran'ın tutuklanmadan önce, gözaltına alındığında, telefon kayıtlarını özel bir uygulamayla sildiğinin ortaya çıkması akıllara soru işaretleri getirmişti. Şimdiyse silinen telefon görüşmesi kayıtları ortaya çıktı! Kayıtlarda amca Salim Güran'ın "Köyde bunu yapabilecek biri var mı?" sorusuna verdiği yanıt dikkat çeken detaylardan oldu.

8 yaşındaki Narin Güran iki haftadır dağ, taş, dere, tepe, bayır denmeden köşe bucak aranıyor. Narin, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolmuştu. Olayla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan tek isim Narin'in muhtar amcası Salim Güran. Haliyle amca Güran'ın her adımı ve söyledikleri mercek altında. Son olarak telefonundan özel uygulamayla sildiği telefon görüşmeleri ortaya çıktı.

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NARİN'İN DNA ÖRNEĞİYLE EŞLEŞİNCE GÖZALTINA ALINDI

Amca Güran, aracının koltuğunda bulunan DNA ile Narin'in kıyafetleri ve battaniyesinden alınan DNA örneğinin aynı çıkması üzerine gözaltına alınmış, daha sonra tutuklanmıştı.

TELEFONUNDA YAZIŞMA VE ARAMA KAYDI ÇIKMADI

Bu sırada amca Güran'ın telefonundaki uygulama aracılığıyla tüm mesaj ve aramaları sildiği ortaya çıkmıştı.

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BAKAN TUNÇ: SADECE 'KASTEN ÖLDÜRME' ŞÜPHESİ DEĞİL, 'KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMA' ŞÜPHESİ DE VAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, amca Güran'ın tutuklanmasıyla ilgili dün "Tutuklanma nedeni sadece 'kasten öldürme' şüphesi değil, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' şüphesi de var" dedi.

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AMCA GÜRAN: KİMSEDEN ŞÜPHELENMİYORUZ

Şimdiyse Muhabir Tv yazarı Tolga Demir,amca Salim Güran'la tutuklanmasından önce yaptığı telefon görüşmelerini paylaştı. Üç günlük telefon görüşmesi kayıtlarında amca Güran'ın "Şüphelendiğiniz hiç kimse yok mu sizin köyde bunu yapabilecek?" sorusuna "Yok valla yok hiç kimseden şüphelenmiyoruz" demesi dikkat çekti.

AA-20240902-35544297-35544296-DIYARBAKIRDA_8_YASINDAKI_NARININ_KAYBOLMASINA_ILISKIN_GOZALTINA_ALINAN_AMCASI_ADLIYEYE_SEVK_EDILDI (1)

İşte Narin'in tutuklanan amcası Salim Güran ile Tolga Demir'in telefon görüşmelerinin kayıtları:

2. GÜN

  • Tolga : Selamün Aleyküm
  • Salim : Aleyküm Selam
  • Tolga : Salim bey geçmiş olsun
  • Salim : Sağ olun teşekkür ederim
  • Tolga : Ben İstanbul’dan arıyorum. Bu tarz konularla ilgili Youtube kanalımız var. Narin’den bir haber var mı?
  • Salim : Kolluk kuvvetleri ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar ama henüz bir şey yok.
  • Tolga : Köyünüzün içinden başka köylere yol geçiyor mu?
  • Salim : Evet geçiyor
  • Tolga : Bu kötü. Yoldan arabayla geçen biri Narin’i bir şey sorma bahanesiyle arabaya alıp kaçırmış olabilir.
  • Salim : Olabilir valla bilemiyoruz.
  • Tolga : Peki sizin daha önce çevre köylerden bu tarz kaçırma olayların olduğuna dair bir duyum falan aldınız mı?
  • Salim : Hayır hiç duymadık.
  • Tolga : Peki olsaydı duyar mıydınız?
  • Salim : Evet mutlaka duyardık.
  • Tolga : Salim bey aslında böyle bir kaçırma gerçekleşmişse sizin bu konuda yapabileceğiniz pek bir şey yok zaten ama böyle bir kaçırma gerçekleşmişse yol üzerinde mutlaka benzinlik vardır ve burada da aynı zamanda belirli yerlerde MOBESE kameralar vardır. Jandarma bunları çok kolay tespit edebilir.
  • Salim : Hmmm doğrudur. (Sesin tonu düşüyor.)
  • Tolga: Salim bey sizin oralarda bağ evleri var mı?
  • Salim : Evet var
  • Tolga : Peki oralara bakıldı mı?
  • Salim : Evet jandarma bu yöne bakacaklar.
  • Tolga : Salim bey sizin köy kaç hanelik bir köydür?
  • Salim : Yaklaşık 110-120 hane var.
  • Tolga : Büyük bir köymüş. Salim bey herkes az çok kendi köyündeki sapıkları bilir. Siz de şimdi tahmin edersiniz bu kişiyi?
  • Salim : Hayır hayır, bizim burada öyle bir şey yok. Herkes akrabadır, herkes birbirini tanır.
  • Tolga : Şüphelendiğiniz hiç kimse yok mu şimdi sizin köyde bunu yapabilecek?
  • Salim : Yok valla, yok, hiç kimseden şüphelenmiyoruz.
  • Tolga: Bakın Salim bey, 'Şüphelenmiyoruz' diyorsunuz ama sonuçta bu kızı birileri kaçırdı. Demek ki bu köyde bir sapık veya herhangi başka bir niyetle de olsa bunu yapan birileri var.
  • Salim : Evet valla doğrudur, bunu yaptılar.
  • Tolga : Bu durumda siz artık 'Bu yapar, bu yapmaz' deyip kişileri ayırmadan herkesten şüphelenmek zorundasınız. Lütfen hiç zaman kaybetmeden herkesin evini didik didik arayınız.
  • Salim : Ben bunu komutana bir söyleyeyim bakayım hele ne diyecek.
  • Tolga- Narin’in kaçırıldığı saatte kim köydeydi, sonra köyden çıktı, geç geldi veya bir daha hiç dönmedi, bunları araştırın bir an önce.
  • Salim : Öyle biri yok. Herkes köydedir, çıkan yok.
  • Tolga : Eğer bu kız biri arabayla götürmediyse bu kız mutlaka birinin evinde veya metruk yapılardan birindedir. Elinizi çabuk tutmalısınız, aksi takdirde geç kalınabilir.
  • Salim : Doğrudur biz buralara da bakalım.
  • Tolga : Peki tekrardan geçmiş olsun. İnşallah en kısa zamanda sağ salim bulursunuz. İyi günler dilerim, hoşça kalın.
  • Salim : İnşallah. İyi günler.

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3. GÜN

  • Tolga : Selamün Aleyküm

  • Salim : Aleyküm Selam

  • Tolga: Salim bey nasılsınız

  • Salim : Sağ ol, siz nasılsınız?

  • Tolga : Narin’den bir haber var mı?

  • Salim : Yok valla, hiçbir haber yok.

  • Tolga : Nasıl bir iz yok ya? Yer yarılıp bu kız içine girmedi ya, hiç mi bir gören duyan olmadı?

  • Salim : Ne bilelim valla, hiç olmamış.

  • Tolga : Sosyal medyadan Narin’in oynadığı birkaç video var, bunları gördünüz mü?

  • Salim : Yok valla. Şimdi sen söyledin, ben duydum. Benim bundan haberim yok.

  • Tolga : O düğünde kimler vardı, bunu tespit edin. Ve sonra herkesten şüphelenin ve göz hapsine alın. Gözünüz herkesin üzerinde olsun.

  • Salim : Doğrudur ama biz sosyal medyadan bıkmışız. Öyle şeyler yazıyorlar ki hiçbiri doğru değildir. Bunlara kimse inanmasın, hepsi yalandır, hepsi iftiradır, aslı astarı yoktur.

  • Tolga : Peki Salim bey Narin’i bulun lütfen.

  • Salim : Tamam inşallah. Biz de çok istiyoruz.

GÖZALTI HABERİ SONRASI TEKRAR TEMASA GEÇTİ

Görüşmelerin buraya kadar olan kısmından birkaç gün sonra jandarma komutanı “Narin’i sağ salim getireceğiz” diye açıklama yaptı. Bir kişinin de gözaltına alındığı haberleri geçildi. Gözaltına alınan kişinin kim olduğu ise açıklanmamıştı. Tolga Demir "Bunun için ne tür bir gelişme olduğuna dair yeniden amca Salim Güran’ı aradım. İlk aradığımda cevap vermedi. Ancak üçüncü aramamda amca telefonuma cevap verdi ve aramızda şu konuşma geçti" ifadelerini kullanarak görüşmelerin devamını paylaştı:

  • Tolga : Salim bey merhabalar nasılsınız?

  • Salim: İyiyim sağ ol. Buyur.

  • Tolga: Salim bey son gelişmeler nedir? Var mı bir haber?

  • Salim : Hayır, hiçbir şey yok.

  • Tolga : Salim bey biri yakalanmış?

  • Salim : Evet, doğrudur.

  • Tolga : Peki bu yakalanan kişi kim?

  • Salim : Bunu söylememiz yasak. Jandarmayı ararsanız size söyler ama bize yasakladı, 'Kimseye söyleme' dediler.

  • Tolga : Peki tamam. Sanırım aileden biri?

  • Salim : Onun gibi bir şey, yakındır.

  • Tolga : Tamam Salim bey. İnşallah aile içinden bir şey çıkmaz, umarım yabancı biridir.

  • Salim : İnşallah.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Narin Güran
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