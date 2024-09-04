Kayıp Narin olayında tutuklanan amcanın avukatından dikkat çeken sözler: 'İçim yanıyor, rezil bir iddiayla karşı karşıya kaldım, bir daha insan içine çıkamam' diyor

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi’ne bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü Kur’an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları 15. gününde sürerken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan amca Salim Güran (46) önceki gün çıkarıldığı mahkemece, “kasten öldürme” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlamalarıyla tutuklandı.

"EĞER KANSA DURUM DEĞİŞEBİLİR"

Milliyet'te yer alan habere göre; tutuklama kararı, 'Cesetsiz cinayet olur mu?' tartışmalarını başlatırken, amca Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul, tutuklama kararına itiraz ettiğini açıkladı. Toğrul, Güran’ın aracındaki DNA örneği ve silinen telefon yazışmalarının tutuklanma için yeterli delil olmadığını savunup, “Yeğenin amcasının arabasına binmesi olağan bir durumdur. Kaldı ki DNA örneği materyalin cinsi ve bulunduğu yere göre 1 ay ile 6 ay kalabilmektedir. Bir de DNA izi diyorlar ama ne olduğu belli değil. Kan mı, kıl mı, ter mi bir bilgi yok. Eğer kansa durum değişebilir.

"AMCA ANNEDEN DAHA ÇOK AĞLIYOR 'BENİM İÇİM YANIYOR, BÖYLE REZİL BİR İDDİAYLA KARŞI KARŞIYA KALDIM' DİYOR"

Bilmediğimiz bir şey mi var bu dosyada. Ölü yoksa nasıl adam öldürmeden sevk edilebilir. Hukuka aykırı. Şu anki mevcut duruma göre Narin adına ulaşılmış bir ceset yok. Dosyada böyle bir delil yok. Ama amca iki suçtan tutuklandı. Hukuki bir açıklaması yok bunun. Amca görüştüğümüzde anneden daha çok ağlıyor ‘Benim içim yanıyor. Böyle rezil bir iddiayla karşı karşıya kaldım. Bir daha insanların içine çıkamam’ diyor. Linç girişimi yapıyorlar. Müvekkilim sosyal medya başta olmak üzere kamuoyundaki yoğun baskı nedeniyle tutuklanmıştır. Ayrıca Yargıtay 1. Ceza Dairesinin bu konuda emsal teşkil eden yerleşik içtihatları var” dedi.

Kararla ilgili değerlendirmede bulunan Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Hasan Sınar da şu ifadeleri kullandı:

“’Ceset yoksa cinayet yoktur’ anlayışı Amerikan hukukunda olur. Bizde Yargıtay’ın uygulaması öyle değil. Ortada, bir cinayetin işlendiğine ilişkin kuvvetli suç şüphesini gösteren deliller söz konusuysa, öldürülen kişinin henüz cenazesine ulaşılamamış olsa da tutuklama tedbirine başvurulabilmesi mümkündür. Suç şüphesini gösteren somut deliller mevcutsa, kaçma şüphesi, delilleri karartma riski gibi nedenlerin varlığı halinde savcılık bu yönde talepte bulunabilir. Ceza hakimliği de tutuklama verebilir. ‘Ceset yoksa cinayet yoktur’, ‘kasten öldürme’ de yoktur, anlayışı Türk hukuku uygulamasında geçerli olan bir anlayış değildir. Tutuklama tedbiri talebi uygundur. Henüz bir cenazeye ulaşılamadı diye kişinin tutuklanmayacağı hukuka uygun olmaz.”

Ceza avukatı Merve Uçanok ise cesedin bulunamamış olmasının tutuklanmaya engel olmayacağını ancak Yargıtay uygulamasına göre, cesedin bulunamadığı hallerde öldürme suçundan ceza verilemediğini kaydetti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Narin’in amcasının tedbir amaçlı tutuklandığını belirtti.