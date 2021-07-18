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Kayıp öğretmenin cansız bedeni gölette bulundu

18.07.2021 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da ailesine bıraktığı notun ardından kaybolan öğretmenin cesedi dalgıç polisler tarafından aracını yanına park ettiği gölette bulundu. Genç öğretmenin cansız bedenini arama çalışmaları esnasında ise jandarma ilginç bir uygulama yaparak, basın mensuplarının görüntü almasını engellemek için olay yerini yaklaşık 2 kilometre öteden şeritle kapattı.

Kayıp öğretmenin cansız bedeni gölette bulundu

Olay, Şuhut ilçesine bağlı Ortapınar köyü yakınlarındaki Senir Göleti’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde ailesine not bırakarak evden Muhammed Yardımcı’ya (31) bir süre sonra ailesi ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine Yardımcı’yı bulmak için çalışma başlatıldı. Arama çalışmaları sonrası Yardımcı’nın aracını bulan kurtarma ekipleri, şahsın elbiselerini de bulunca arama çalışmalarını gölet çevresinde yoğunlaştırdı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne bağlı kurtarma ekipleri yoğun uğraş verdikleri arama çalışmasında şahsın gölete girerek boğulduğu ihtimali üzerine bölgeye dalgıç ekibi istedi.

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Talep üzerine bölgeye Konya ve Antalya İl Emniyet Müdürlükleri’ne bağlı su altı arama dalgıç ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen dalgıçlar Yardımcı’nın cansız bedenini yaklaşık 20 dakikalık bir çalışma sonrası buldu.

"ŞAHSIN İNTİHAR ETMİŞ OLABİLECEĞİ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR"

Göletten çıkarılan Yardımcı’nın cesedi ardından otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Yapılan ilk tespitlerde Yardımcı’nın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Yardımcı’nın uzun yıllardır öğretmen olduğu ve Zafer Anadolu Lisesi’nde bu yıl görev yapacağı öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Afyonkarahisar
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