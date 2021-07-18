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Korkunç olay! Eşini vurup intihar etti

18.07.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te Ümit C. (32), tartıştığı eşi Şehriban C.'yi ruhsatsız tabancayla ayaklarından yaraladıktan sonra aynı silahla kendisini de başından vurup yaşamına son verdi.

Korkunç olay! Eşini vurup intihar etti

Olay, sabah saatlerinde, İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ümit C. ile eşi Şehriban C. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ümit C., ruhsatsız olduğu öğrenilen tabancayla eşine ateş açtı. Ayaklarından vurulan Şehriban C., yere yığılırken, Ümit C. de aynı tabancayı başına dayayarak, ateşledi.

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HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Şehriban C., ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık görevlileri, Ümit C.'nin ise yaşamını yitirdiğini belirledi. Ümit C.'nin cansız bedeni, eşinin tedaviye alındığı hastanenin morguna konuldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

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İntihar Kilis
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