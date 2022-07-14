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Kayıp olarak aranıyordu, komşusunun bahçesinde uyurken bulundu

14.07.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat’ın Erbaa ilçesinde kayıp olarak aranan 81 yaşındaki alzheimer hastası yaşlı adam, komşusunun bahçesinde uyurken bulundu. Sağlık durumu iyi olan yaşlı adam evine getirildi.

Kayıp olarak aranıyordu, komşusunun bahçesinde uyurken bulundu

Tokat’ın Erbaa ilçesinde kayıp olarak aranan alzheimer hastası yaşlı adam, komşusunun bahçesinde uyurken bulundu.Edinilen bilgiye göre, Değirmenli köyünde yaşayan Durmuş Uncu’dan (81) haber alamayan yakınları, bir süre yaşlı adamı kendi imkânları ile aradı. Yaşlı adamın bulunamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezini arayan yakınları, yardım istedi. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

KAYBOLDUKTAN 9 SAAT SONRA BULUNDU

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Gece yarısından itibaren arama çalışması başlatıldı. Yaşlı adam kaybolduktan 9 saat sonra sabaha karşı evlerinin yakınlarında komşusunun bahçesinde uyurken bulundu. Sağlık durumu iyi olan yaşlı adam evine getirildi.

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2 gündür aranıyordu! Girdikleri deniz 2 arkadaşa mezar oldu2 gündür aranıyordu! Girdikleri deniz 2 arkadaşa mezar oldu

AFAD ekipleri, ailesi tarafından sevinçle karşılanan yaşlı adamla yakından ilgilendi. (İHA)

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Tokat
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