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Kayıp olarak aranıyordu, sulama kanalında cesedi bulundu

20.09.2021 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da yakınlarınca 'kayıp' ihbarı yapıldığı için aranan Hüseyin Ay'ın sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

Kayıp olarak aranıyordu, sulama kanalında cesedi bulundu

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında 50 yaşlarında bir erkeğin hareketsiz halde su üstünde sürüklendiğini gören vatandaşlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

VİNÇ YARDIMIYLA SUDAN ÇIKARILDI

Olay yerine sevk edilen Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polislerce vinç yardımı ile sudan çıkartılan kişinin öldüğü belirlendi. Polislerce yapılan araştırmada kimlik çıkmayan ancak üzerinde bulunan başka evraklardan isminin Hüseyin Ay olduğu ve bir süre önce yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunulduğu tespit edildi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONUCUNDA ORTAYA ÇIKACAK

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ay'ın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Ay'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Polisin, olayla ilgili soruşturması devam ediyor. (DHA)

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