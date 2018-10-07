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Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için İstanbul'a geldiler! Güvenlik heyeti konsoloslukta...

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2018 16:36 | Son Güncelleme

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin Suudi Arabistan tarafından görevlendirilen heyet İstanbul'a geldi.

Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için İstanbul'a geldiler! Güvenlik heyeti konsoloslukta...

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra ortadan kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin soruşturmaya katılmak üzere Suudi Arabistan tarafından görevlendirilen heyet üyeleri İstanbul'a ulaştı.

10 kişiden oluşan güvenlik heyeti, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na giriş yaptı.

Güvenlik önlemleri eşliğinde konsolosluğa gelen heyet, gazeteciler tarafından görüntülendi.

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