Kayıp üniversite öğrencisinin cesedi morga kaldırıldı

İSTANBUL (AA) - Kendisinden 22 Mart'tan beri haber alınamayan ve ailesinin başvurusu üzerine arama çalışması başlatılan üniversite öğrencisi Arda Duman'ın cesedi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Belgrad Ormanı'ndaki Neşet Suyu mevkisinde polis ekipleriyle 40 kişilik AFAD ve AKUT ekibi de özel eğitimli arama köpekleri tarafından cesedine ulaşılan Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi Duman'ın cenazesi Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerince yapılan incelemelerin ardından Hamidiye Etfal Sarıyer Hastanesi morguna kaldırıldı.

Duman'ın ilk incelemesinde vücudunda herhangi bir darp ya da yara izi bulunmadığı ve kıyafetlerinin üzerinde bulunduğu ve donma sonucu ölme ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.

Arda Duman'ın ölüm sebebinin yapılacak detaylı otopsinin ardından belirleneceği belirtildi.

