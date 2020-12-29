HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kayıtsız kalmadılar! Polisten takdir toplayan davranış

Kayıtsız kalmadılar! Polisten takdir toplayan davranış

29.12.2020 09:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kayıtsız kalmadılar! Polisten takdir toplayan davranış

İstanbul Kağıthane’de cadde üzerinde bir grup çocuğun yanına giden polis ekipleri, arkadaşlarının su satarak ayakkabı almak istediği 11 yaşındaki çocuğu ekip otosuna alarak götürdüğü pazarda giydirdi. Yapılan yardıma sevinen çocuk, polis ekibine teşekkür ederken, Türk polisinin yaptığı bu davranış büyük takdir topladı.

Kağıthane Cendere Caddesi üzerinde dün sabah saatlerinde devriye görevini yapan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Büro Amirliği görevlileri, bir grup çocuğun yol kenarında su sattığını gördü. Ekibin yanlarına gitmesi üzerine korkan çocuklar uzaklaşmak istedi. Otodaki polis durumu fark etmesi üzerine çocukları yanına çağırdı. Bir süre sonra polis, yanına gelen çocuklara ne yaptıklarını sordu.

SU SATARAK ARKADAŞLARINA AYAKKABI ALACAKLARDI

Çocukların, arkadaşları olan 11 yaşındaki Azberbaycan uyruklu Ferhat Seferov’a ayakkabı almak için su sattıklarını söyledi. Duydukları karşısından kayıtsız kalamayan Türk polisi, Seferov’u ve bir arkadaşını ekip otosuna aldı. Polis ekipleri ardından Hamidiye Mahallesi’ndeki kapalı semt pazarının yolunu tuttu.

TAKDİR TOPLAYAN DAVRANIŞ

Pazara giren polis ekipleri, Seferov’a yırtık olan ayakkabısı yerine 1 çift bot ve yeni bir eşofman altı aldı. Yardım karşısında sevinen çocuk ekiplere teşekkür ederken, 7 gün 24 saat görevini ifa eden Türk Polis Teşkilatı mensuplarının bu hareketi büyük takdir topladı. Yaşananlar ise kameralara yansırken, polis ekipleri Seferov’u ailesine teslim etti.

AW202039_01

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERCan Yaman yeni dizisinden servet kazanacak! İşte bölüm başına alacağı ücretCan Yaman yeni dizisinden servet kazanacak! İşte bölüm başına alacağı ücret
Dehşet! Balkonda dövdü, banyoda bıçakladıDehşet! Balkonda dövdü, banyoda bıçakladı
91 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!91 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte kazanan isim

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte kazanan isim

Katliam gibi kaza: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Almanya'da 8 kişiye 5 kat daha fazla doz aşı yapıldı

Almanya'da 8 kişiye 5 kat daha fazla doz aşı yapıldı

DSÖ'den korkutan uyarı: Gelecek salgınlara karşı hazırlanmalıyız

DSÖ'den korkutan uyarı: Gelecek salgınlara karşı hazırlanmalıyız

Maç ertelendi! Böyle yağmur görülmedi!

Maç ertelendi! Böyle yağmur görülmedi!

Saç tıraşını beğenmeyen genç dehşet saçtı

Saç tıraşını beğenmeyen genç dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Elazığ'da korkutan deprem!

Elazığ'da korkutan deprem!

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

Diğer Haberler

Adana'da dehşet! Eşini balkonda dövüp banyoda bıçaklayan koca tutuklandı

Dehşet! Balkonda dövdü, banyoda bıçakladı

İSKİ su kesintisi 29 Aralık 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

29 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

İstanbul'da bu sabah! Gören telefona sarıldı

İstanbul'da bu sabah! Gören telefona sarıldı

Elektrik kesintisi listesi 29 Aralık İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

29 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

Yılbaşında hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı

Yılbaşında hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 29 Aralık Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 29 Aralık Süper Loto sonuçları sorgulama

24 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.