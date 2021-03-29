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  4. Kaykayıyla 9 haftada 2 bin 500 kilometre yol katetti

Kaykayıyla 9 haftada 2 bin 500 kilometre yol katetti

29.03.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'da Tom Dury adlı gezgin geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan karantina sürecinde kaykayıyla planladığı 4 bin kilometrelik yolun 2 bin 500'ünü başarıyla kattetti.

Kaykayıyla 9 haftada 2 bin 500 kilometre yol katetti

Avustralya’da Tom Dury adlı gezgin geçtiğimiz yıl başlayan ve etkisinin sürdüğü corona virüs salgını nedeniyle uygulanan karantina sürecinde kaykayıyla 4 bin kilometrelik yolculuk yapmayı planladı.

Ülkenin Melbourne kentinden Cairns şehrine kadar kaykayıyla 4 bin kilometre yol gitmeyi planlayan Dury, yolculuğun dokuzuncu haftasında 2 bin 500 kilometrel yol katetmeyi başardı.

Bin 500 kilometrelik daha yolu olduğunu ifade eden Dury, "Avustralya'nın ne kadar büyük olduğunun farkında olmadım. Kalan kilometre ile de tüm ülkeyi gezmeyi tamamlayacağım" ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

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