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Kaymakam isyan etti: En fazla vaka olan ilçeyiz, artık nasıl uyarabilirim bilmiyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2020 14:53 | Son Güncelleme

Devrek İlçe Kaymakamı Altay, artan koronavirüs vakalarına karşı, ''Artık nasıl uyabilirim bilmiyorum. Vaka sayılarımız her geçen gün hızla artıyor'' dedi. Kaymakam vaka sayısı en fazla olan ilçe olduklarını da duyurdu.

Kaymakam isyan etti: En fazla vaka olan ilçeyiz, artık nasıl uyarabilirim bilmiyorum

Zonguldak'ın Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay, vatandaşları artan koronavirüs vakalarına karşı uyardı.

İlçe Kaymakamı Altay banka önlerinde çok yakın mesafede bulunan vatandaşları gördüğünü belirtti.

Kaymakam Altay, "Lütfen kurallara uyalım mesafeyi koruyalım, artık daha nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Vaka sayılarımız her geçen gün hızla artıyor, şu an yeni vaka sayılarında Zonguldak genelinde en fazla yeni pozitif vaka olan ilçeyiz'' dedi.

''1 YAŞINDAKİ ÇOCUKLAR VAR''

Altay, sözlerine şu şekilde devam etti:

Maalesef yeni vakalar arasında 1 yaşından başlayan bebekler, çocuklar bile görülmeye başladı. Sokaklarda parklarda çocuklarınızın maskesiz olarak gece yarılarına kadar gezdiğini toplanıp oturduğunu görüyorum. İleri ki günlerde daha sıkı tedbirlerle karşılaşmamak için lütfen tedbirlere uyalım" dedi.

(İHA)

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