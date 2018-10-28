Kaymakam ve emniyet müdürü terörden temizlenen bölgeyi gezdi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, Şemdinli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammet Fuat Türkman ile İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, güvenlik güçlerince terörden temizlenen bölgeleri gezdi.

İlçeye gelen Emniyet Müdürü Dilberoğlu, uygulama noktasında görev yapan polisleri ziyaret etti. Alınan önlemleri kontrol ettikten sonra ekiplerle trafik denetimine katılan Süleyman Suvat Dilberoğlu, sohbet ettiği sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Dilberoğlu daha sonra Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Türkman ile operasyonlarla PKK'lı teröristlerden arındırılan bölgeleri gezerek, güvenlik güçlerine moral verdi.

Türkman ve Dilberoğlu, Bağlar köyü kırsalında devam eden yol çalışmalarını da inceleyerek yetkililerden bilgi aldıktan sonra tarihi Kayme Sarayı'nı gezdi.

Türkman ve Dilberoğlu daha sonra 17 Ağustos 2012'de dönemin BDP'li milletvekillerinin PKK'lı teröristlerle kucaklaştığı Nehri Köprüsü'nü gezerek, burada hatıra fotoğrafı çektirdi.

