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Kayseri'de akılalmaz olay! 68 yaşındaki kadın, sağlık çalışanını darbetti

21.04.2022 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık çalışanlarına şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. Aşı olmak için Mustafa Kızıklı Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen 68 yaşındaki L.S. aile hekimine hakaretler etti ve ardından yanındaki sağlık çalışanı Fatma Bozbıyık'ı darbetti. Gözaltına alınan L.S. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Aile Hekimleri Derneği Başkanı Ümit Işıldak yaşanan olaya tepki göstererek, "Aile sağlığı çalışanımıza yapılan şiddeti kabul etmiyoruz ve şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayseri'de akılalmaz olay! 68 yaşındaki kadın, sağlık çalışanını darbetti

Kayseri'de, Mustafa Kızıklı Aile Sağlığı Merkezi'ne aşı yaptırmak için gelen L.S. (68) isimli kadın, tartıştığı sağlık çalışanı Fatma Bozbıyık'ı darbetti.

Olay, Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesindeki Mustafa Kızıklı Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, L.S. isimli kadın, Aile Sağlığı Merkezi'ne gelerek aşı yaptırmak istedi. L.S., aile hekimi Tuba Karauz ile sağlık çalışanı Fatma Bozbıyık'ın bulunduğu odaya girdi. Bozbıyık'ın aşı yapacağı sırada aile hekimi Karauz odadan çıkınca L.S., duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine L.S., Fatma Bozbıyık'ı darbetti, aile hekimi Karauz'a da hakaretlerde bulundu. Sağlık çalışanlarının ihbarıyla olay yerine gelen polis, L.S.'yi gözaltına aldı. L.S., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

DD

"ŞİDDETİ KABUL ETMİYORUZ VE KINIYORUZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Aile Hekimleri Derneği Başkanı Ümit Işıldak, "Mustafa Kızıklı Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan aile hekimi arkadaşa sözlü, aile sağlığı çalışanı arkadaşımıza fiili saldırıda bulunulmuştur. Aile Sağlığı Merkezine Kovid- 19 aşısı olmak için başvuran kişiye aşısı yapılması sonrasında gerekli uyarılar yapılmasına rağmen personel odasına gelerek sözlü hakarette bulunmuş ve arkasından aile sağlığı çalışanı arkadaşımızın boynuna sarılarak sıkmaya çalışarak darbedilmiştir. Araya girenler tarafından kişiye engel olunmaya çalışılmış ve olay daha sonra adli makamlara yansıtılmıştır. Aile hekimleri ve sağlık çalışanları her gün sözlü ve fiili şiddete uğramaktadır. Bilindiği üzere sağlıkta şiddet ile ilgili yeni kanun çıkmıştır ve uygulaması da görülecektir. Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanımıza yapılan şiddeti kabul etmiyoruz ve şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aile hekimi Kayseri
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