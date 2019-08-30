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Kayseri'de beton mikseri halk otobüsüne çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 15:06 | Son Güncelleme

Kayseri'de beton mikseri halk otobüsüne arkadan çarptı. Olayda 9 kişi yaralandı.

Kayseri'de beton mikseri halk otobüsüne çarptı

Kaza, saat 13.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ünsal Ö. (35) yönetimindeki 38 BR 462 plakalı beton mikseri, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önde giden Beytullah K. (37) yönetimindeki 38 AB 002 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı.

9 KİŞİ YARALANDI

İki aracın sürücüsü ve otobüste bulunan 7 yolcu yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
beton mikseri halk otobüsü

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