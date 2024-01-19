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  4. Kayseri'de dehşet! Önce tartıştığı kişiyi ardından kendini vurdu

Kayseri'de dehşet! Önce tartıştığı kişiyi ardından kendini vurdu

19.01.2024 23:23 | Son Güncelleme:
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde gündüz tartıştığı adamı tabancayla yaraladıktan sonra kaçan adam, akşam saatlerinde de kendini vurdu. Ağır yaralanan E.G. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kayseri'de dehşet! Önce tartıştığı kişiyi ardından kendini vurdu

Edinilen bilgiye göre, gündüz saatlerinde ilçeye bağlı Alsancak Mahallesi 6210. Sokak’ta meydana gelen olayda iddiaya göre E.G., bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştığı O.U.’yu üzerinde bulunan tabanca ile yaralayarak olay yerinden kaçtı.

BAŞINA ATEŞ ETTİ

Olayın ardından polis E.G.’yi bulmak için arama çalışması başlatırken, iddiaya göre Kocasinan Bulvarı üzerinde bir tanıdığının iş yerine giden E.G., burada tabancasıyla başına ateş etti. E.G. ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan E.G., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Kayseri
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